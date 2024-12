🎥 Tot op de bodem: Doelman haalt geniale trukendoos boven om penalty van Haaland te stoppen

Manchester City is er niet in geslaagd te winnen tegen Everton. Zelfs de immer koele Erling Haaland ging in de mist door een penalty te missen.

Bij een 1-1-tussenstand in de match, in de 55ste minuut, kreeg Manchester City een strafschop. Haaland ging achter de bal staan, maar miste. Al mag de verdienste voor die misser vooral op doelman Jordan Pickford gezet worden. De keeper was duidelijk heel goed voorbereid om het de Noor extra moeilijk te maken. Zo had hij een drinkbus met de nodige richtlijnen over zijn tegenstanders mee. Maar er was nog meer. Ook de tong uitsteken en gekke bekken trekken hoorde erbij. Achteraf sprak Pickford klare taal over zijn daden. “Het zijn geen mindgames, ik focus gewoon op wat ik kan doen om de spits te beïnvloeden. Ik had vertrouwen en gelukkig leverde het ons een punt op”, klinkt het. Kevin De Bruyne begon op de bank bij Manchester City. Onze landgenoot mocht een kwartier meespelen van Pep Guardiola. This Jordan Pickford water bottle is a penalty cheatcode pic.twitter.com/RIsc7tu1qA — 1886IX (@1886IX) December 26, 2024 Erling Haaland kan het écht niet meer! 🤪⛔ pic.twitter.com/9znreUz9MI — Play Sports (@playsports) December 26, 2024