'Topaankoop' mag weer beschikken bij Standard: Leko heeft nooit in hem geloofd, twee clubs tonen concrete interesse

Viktor Djukanovic, de Montenegrijnse linksbuiten die in de zomer als een veelbelovende aanwinst werd gepresenteerd bij Standard, lijkt zijn kans bij de Rouches al te hebben verspeeld. Twee clubs tonen alvast belangstelling.

Bij zijn aankomst werd Djukanovic gepresenteerd als een van de topaankopen van de zomer voor Standard. De linksbuiten werd gezien als een groot talent, maar zijn tijd bij de club is vooral gekenmerkt door de weinig gespeelde minuten. Gedurende zijn uitleenperiode heeft Djukanovic slechts 62 minuten op het veld gestaan, verdeeld over vijf wedstrijden.

Ondanks zijn potentieel heeft coach Ivan Leko ervoor gekozen om andere spelers op de linkerflank te gebruiken. Ilay Camara kreeg de voorkeur, evenals meer verdedigende opties zoals Boli Bolingoli en Souleyman Doumbia.

Met de situatie in Luik die uitzichtloos is geworden, wordt de toekomst van Djukanovic steeds duidelijker. Zijn uitleenbeurt bij Standard zal naar alle waarschijnlijkheid in januari worden beëindigd, wat hem de kans biedt om elders opnieuw zijn carrière op te bouwen. Gelukkig voor hem zijn er clubs die bereid zijn om hem opnieuw onder hun hoede te nemen.

Een van de geïnteresseerde partijen is de Zweedse club Hammarby. De club had Djukanovic oorspronkelijk uitgeleend, maar gezien de korte duur van zijn verblijf, is het waarschijnlijk dat ze hem voor de tweede helft van het seizoen opnieuw zullen uitlenen. Dit biedt de jonge speler een kans om meer speeltijd te krijgen en zijn waarde weer op te bouwen.

In de tussentijd zijn er ook andere clubs die zich hebben gemeld, waaronder het Turkse Konyaspor en het Italiaanse Empoli. Volgens Turkse bronnen heeft Konyaspor interesse in Djukanovic en zou de club bereid zijn om hem voor de rest van het seizoen aan te trekken. Empoli heeft eveneens belangstelling, wat de opties voor Djukanovic vergroot. De marktwaarde van Djukanovic is tijdens zijn tijd bij Standard gedaald, volgens Transfermarkt is deze gehalveerd naar 3,5 miljoen euro.