Champions League, La Liga, Copa del Rey? Neen! 'Deze absolute jackpot is voor Real Madrid hét grote doel in 2025'

Real Madrid was de voorbije jaren alomtegenwoordig op de erelijst van de Champions League. Uiteraard is een nieuwe eindwinst ook dit seizoen een ambitie. Al ligt de prioriteit ergens anders...

Real Madrid mag zich terecht dé kampioen van Europa noemen. De Koninklijke mocht De Beker met de Grote Oren sinds 2014 maar liefst zes keer in de lucht steken.

Dit seizoen lijkt met het nieuwe competitieformet een tussenronde nodig, maar Real Madrid is ook in 2025 één van de favorieten om te zegevieren in de Champions League.

Al ligt de focus op een andere competitie. Minstens even opvallend: het gaat niet om La Liga of om de Copa del Rey, maar om… het vernieuwde WK voor clubs. Wat er nieuw aan is? Dat WK wordt nu ook om de vier jaar georganiseerd. De eerste editie volgt in 2025.

AS weet dat Florentino Perez binnenskamers duidelijk heeft gemaakt dat het WK absolute voorrang moet krijgen. De reden is even simpel: geld. In het vernieuwde format ligt er voor de eindwinnaar maar liefst honderd miljoen euro te wachten.

Wat is dé absolute prioriteit voor Real Madrid in 2025?

De Koninklijke start overigens als één van de favorieten aan het WK. Al zal het niet even simpel worden als anders. Met onder meer Manchester City, Bayern München, PSG en nog acht andere Europese clubs is de tegenstand een pak zwaarder geworden.