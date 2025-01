Arteta over Trossard: "Een beetje een zeurpiet, maar..."

Het voetbal wacht niet in de Premier League. Arsenal begint al aan zijn jaar 2025 binnen enkele minuten tegen Brentford. Mikel Arteta heeft gesproken over Leandro Trossard tijdens een persconferentie.

De afgelopen maanden heeft Leandro Trossard zijn basisplaats bij Arsenal bevestigd. De relatie met Mikel Arteta was echter niet altijd even gemakkelijk, vooral vanwege het temperament van de Limburger.

Maar dat is geen probleem voor de coach van de Gunners. Hij toonde zich tevreden of de bijdrage van zijn winger. "Het afgelopen jaar toonde hij veel consistentie en hij verdient het."

Veelzijdig en vastberaden

"Bij ons heeft hij gespeeld als winger, als aanvallende middenvelder, hij heeft gespeeld als nummer negen. Het is een speler die ik erg waardeer omdat hij erg veelzijdig is, zeer competitief is en altijd veel doelgevaar met zich meeneemt", vervolgde Arteta.

"Natuurlijk is er veel concurrentie op zijn positie, maar dat is nu eenmaal zo. Je moet je niveau omhoog tillen, en als hij dat niveau bereikt, zal hij spelen", verklaarde de Spaanse coach vervolgens. Ook werd Arteta gevraagd naar het aparte karakter van de Rode Duivel.

"Leo is natuurlijk een beetje een zeurpiet, maar ik hou daarvan omdat hij zeer competitief is. Zelfs tijdens trainingen bekritiseert hij altijd de scheidsrechter omdat hij wil winnen. En dat is wat ik leuk vind. Hij wil altijd de beste zijn, en als dat niet het geval is, is hij niet blij", besluit Arteta.