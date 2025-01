Cercle Brugge heeft opvolger voor Kévin Denkey zo goed als beet, maar er is wel een klein probleem

Cercle Brugge lijkt een belangrijke stap te zetten in het versterken van hun aanvalslinie na het vertrek van Kévin Denkey. De Vereniging heeft volgens Franse bronnen een akkoord bereikt met Le Havre over de komst van de 19-jarige centrumspits Steve Ngoura.

Het vertrek van Kévin Denkey heeft een grote impact op Cercle Brugge. De spits was een sleutelfiguur in de aanvalslinie van de Vereniging. De Togolees was vorig seizoen topschutter van de Jupiler Pro League en ook dit seizoen zat hij al aan tien doelpunten.

Volgens het Franse medium L'Equipe heeft Cercle Brugge zijn oog laten vallen op Steve Ngoura, een 19-jarige spits van Le Havre. Ngoura maakte vorig seizoen zijn debuut in de Ligue 1.

Volgens L'Equipe heeft Cercle Brugge een akkoord bereikt met Le Havre over een transfersom van drie miljoen euro. Ngoura zou een vierjarig contract tekenen bij Cercle.

Mogelijk pas vanaf 7 januari

Cercle Brugge communiceert traditioneel pas over transfers wanneer deze volledig afgerond zijn, maar achter de schermen hoopt men de transfer van Ngoura in de komende dagen te finaliseren. Aangezien inkomende transfers in België pas vanaf 7 januari mogelijk zijn, moet de officiële aankondiging wellicht nog even wachten.

Voor Steve Ngoura betekent deze transfer een nieuwe kans om zijn carrière te lanceren. Bij Le Havre kwam hij dit seizoen niet volledig aan de bak, maar bij Cercle Brugge krijgt hij mogelijk de ruimte en speeltijd om zijn potentieel waar te maken.