Voor het eerst in 14 jaar tijd: Vincent Kompany en Bayern München nemen grote beslissing

Bayern München zal dit seizoen voor het eerst in 14 jaar niet op winterstage gaan. Daar zijn wel goede redenen voor...

De vakantie zit erop bij Bayern München. Op 11 januari volgt de verplaatsing naar Borussia Mönchengladbach en daar wil Vincent Kompany zich nu optimaal op voorbereiden.

Maar geen winterstage naar de zon dit jaar. De vorige seizoenen trok Der Rekordmeister steeds naar het Midden-Oosten, maar dat zal nu dus niet meer gaan. Dat zijn al twee dagen uitgespaard, door niet te reizen.

Volgens HLN is dit wel niet alleen de keuze van Vincent Kompany. Zo'n trainingskamp ver weg brengt altijd financiële voordelen met zich mee, maar het sportieve zal nu dus meer doorwegen.

Het is trouwens de eerste keer in 14 jaar dat Bayern München niet op winterstage gaat, uitgerekend onder Vincent Kompany. Louis van Gaal was de eerste, en sindsdien kwam daar ook nooit verandering in.

De korte winterbreak zorgt ervoor dat de meeste Duitse clubs niet naar het buitenland gaan. In België zijn het enkel KRC Genk, KAA Gent en FCV Dender die de zon gaan opzoeken.