Pep Guardiola spreekt zich uit over situatie rond Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne heeft nog geen beslissing over zijn toekomst genomen. Coach Guardiola zegt dat hij er niets mee te maken heeft.

Verdergaan bij Manchester City of de stap zetten naar een club buiten Europa: dat lijken de belangrijkste opties voor Kevin De Bruyne wanneer zijn tijd bij de Citizens ten einde loopt. Stoppen is technisch gezien ook een mogelijkheid, maar dat scenario lijkt op dit moment onwaarschijnlijk.

Voorlopig blijft De Bruyne echter een cruciale speler voor City, week na week bewijzend hoe belangrijk hij is voor het team. Gesprekken over een mogelijke contractverlenging zijn nog niet opgestart. “Dat zijn mijn zaken niet,” verklaarde Guardiola volgens HLN. “Ik heb al vaker gezegd: als hij fit is en regelmatig speelt, is hij een essentiële en beslissende speler voor ons.”

Toch zal Guardiola niet degene zijn die de knoop doorhakt over De Bruyne’s toekomst. “De club zal uiteindelijk die beslissing nemen,” vervolgde de Spaanse coach.

“Het hangt af van hoe hij presteert tot het einde van het seizoen, zijn leeftijd en andere factoren. Ik denk dat de club daar zorgvuldig over moet nadenken,” besloot hij, in aanloop naar de wedstrijd tegen West Ham.