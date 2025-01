🎥 Vinicius Junior uitgesloten na slag, Real Madrid ontsnapt andermaal als Houdini

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

In de Spaanse competitie stond op vrijdagavond een pittig duel tussen Valencia en Real Madrid op het programma. Vinicius Junior misdroeg zich daarin ferm, maar De Koninklijke wist uiteindelijk wel opnieuw te ontsnappen.

Real Madrid wilde met een overwinning op bezoek bij Valencia voor minstens eventjes de leiding opnieuw afsnoepen van Atlético Madrid. Puntenverlies was dan ook meer dan uit den boze voor De Koninklijke.

Van anti-held naar held

Makkelijk zouden ze het echter niet krijgen, want de thuisploeg was zeker in de eerste helft bij momenten de betere ploeg. Het kwam bovendien ook op voorsprong dankzij Hugo Duro.

Vinicius Junior está completamente asalvajado. Es un violento que no debería tener derecho a volver a pisar un campo de fútbol. pic.twitter.com/JnETK4R2Nj — La foca de memphis (@lafocadememphis) January 3, 2025

A torcida do Valencia gritando "Mono" após o Vinícius junior ser expulso.



Nojento demais.pic.twitter.com/74P77jIhjn — Ryan (@ryanspfc7) January 3, 2025

Na de koffie begon Real Madrid door te drukken, maar aanvankelijk leek dat niet meteen een overwinning te gaan opleveren. Jude Bellingham miste een elfmeter en leek zo de antiheld te gaan worden.

Drie belangrijke punten

Tien minuten voor tijd ging het van kwaad naar erger, toen Vinicius Junior uitpakte met een slag en op die manier met een rode kaart van het veld moest. Het maakte echter ook de Madrilenen helemaal wakker.

Bellingham werd met een assist op Modric én een doelpunt in minuut 95 uiteindelijk nog de held voor zijn ploeg. De thuisploeg bleef met lege handen achter, Real Madrid doet opnieuw een Houdini-act en pakt drie belangrijke punten.