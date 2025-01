OFFICIEEL: KV Mechelen slaat toe op de transfermarkt en haalt versterking op het middenveld

KV Mechelen heeft voor het eerst toegeslagen op de transfermarkt. Fredrik Hammar komt over van Hammarby.

KV Mechelen heeft nu ook beet op de transfermarkt. De club heeft de transfer van Fredrik Hammar bekendgemaakt. Hij komt over van Hammarby.

De 23-jarige Zweed tekende een contract tot juni 2028. Hij kwam daar vorig seizoen 30 keer in actie en lag mee aan de basis van het afdwingen van Europees voetbal.

De centrale middenvelder werd opgeleid bij het Zweedse IF Bromma, voor hij naar Akropolis trok. Nadien koos hij voor een kort avontuur bij Brentford.

Hamamr keerde al snel terug naar zijn thuisland en tekende nadien bij Hammarby. Het wordt dus zijn tweede ervaring bij een buitenlandse club.

"Dit is een juiste en grote volgende stap in mijn carrière. Ik ben klaar om er meteen aan te beginnen. Er was afgelopen zomer al contact tussen KV en mijn manager. Het feit dat geel-rood nu opnieuw kwamen aankloppen, toont dat ze me er hier graag bijhebben", vertelde hij via de clubwebsite van Malinwa.