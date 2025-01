'Manchester City wil spits van 60 miljoen euro binnenhalen, al is er nog een zeer lastig probleem'

Manchester City zit/zat in zijn grootste sportieve crisis van de laatste jaren. De club is op zoek naar versterking, en heeft zijn oog nu laten vallen op een Bundesliga-spits.

Manchester City heeft onlangs van Leicester City en West Ham gewonnen. Zo boekten de Citizens voor het eerst in lange tijd nog eens twee overwinningen op rij.

Het blijft nog even afwachten om met zekerheid te kunnen zeggen dat de sportieve crisis erop zit, maar het gaan in ieder geval de goede richting uit. Het is wel zeker dat de club zich wil versterken, wat ook zeker niet onlogisch is.

Volgens The Guardian heeft City zijn oog laten vallen op Omar Marmoush, die momenteel bij Frankfurt speelt in de Bundesliga. Daar maakt hij enorm veel indruk. De spits was dit seizoen al goed voor 13 doelpunten en 8 assists in de competitie.

Maar of het een transfer voor de winter zal zijn, blijft nog afwachten. Marmoush staat hoog op het lijstje van Pep Guardiola, maar de Egyptenaar speelt nog Europees met Frankfurt en zijn club zou hem graag nog willen houden tot aan het einde van het seizoen. Dat is wel een lastig probleem, want City wil hem in januari liefst zien komen.

Zelf zou hij wel openstaan voor een transfer. Hij zou zo'n 60 miljoen euro moeten kosten. Volgens Fabrizio Romano zijn de gesprekken tussen City en de speler aan de gang, en zullen Frankfurt en de Engelse topclub binnenkort grote beslissingen moeten nemen. Wordt ongetwijfeld vervolgd.