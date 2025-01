'Voormalige Rode Duivel Zakaria Bakkali (ex-Beerschot en Anderlecht) heeft zeer opvallend nieuw avontuur beet'

Zakaria Bakkali zat sinds deze zomer zonder club, maar daar komt verandering in. De officiële aankondiging zou niet lang meer op zich moeten laten wachten.

Sinds afgelopen zomer heeft Zakaria Bakkali geen club meer gehad. Het voormalige talent van de Rode Duivels had zijn contract bij RKC Waalwijk niet verlengd, nadat hij daar in augustus 2022 gratis was aangekomen vanuit Anderlecht.

De Belgisch-Marokkaanse speler heeft twee moeilijke seizoenen achter de rug in de Eredivisie, zijn gebrek aan ritme heeft hem niet geholpen om elders aan de slag te gaan. Maar Sacha Tavolieri meldt dat de 28-jarige aanvaller toch een nieuwe ploeg heeft gevonden om zijn carrière een boost te geven. Bakkali zal naar Ittihad Tanger trekken, in de Marokkaanse competitie.

Tavolieri voegt eraan toe dat de speler zijn medische keuring met succes heeft doorstaan, met een contract van tweeënhalf jaar in het vooruitzicht. Het zal waarschijnlijk wat tijd vergen voor hij zijn matchritme terugvindt: de voormalige Anderlecht-speler heeft dit jaar nog geen enkele basisplaats gehad.

Elf jaar na zijn doorbraak bij PSV, zal Zakaria Bakkali zijn carrière nieuw leven proberen in te blazen in de Marokkaanse competitie. Ittihad Tanger strijdt momenteel om in de hoogste klasse te blijven en staat op de dertiende plaats (van zestien) in de Pro Inwi.