De allereerste basisplaats van Julien Duranville in de Bundesliga was er eentje om heel snel te vergeten

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Julien Duranville stond dindsdagavond in de basis bij Dortmund. Helaas bracht dit geen geluk voor Borussia.

Julien Duranville werd beloond door coach Nuri Sahin voor zijn uitstekende prestatie tegen Bayer Leverkusen (zelfs een assist erbij, hoewel het niet genoeg was om het verlies te voorkomen). De 18-jarige Belg stond in de basis tegen Holstein Kiel gisteravond.

Het was zijn allereerste basisplaats in zijn nog jonge carrière. Twee jaar geleden kwam Duranville naar het Ruhrgebied en liet al zien hoeveel talent hij heeft, wat de club ertoe bracht 8 miljoen voor hem neer te tellen.

Maar blessures hebben hem lang ervan weerhouden om door te breken in het team. De medische staf moest lang voorzichtig zijn voordat ze hem dit seizoen wat meer ruimte konden geven.

Het moeilijke seizoen van Borussia wordt nogmaals bevestigd

Voor Duranville is deze basisplaats in de competitie dus een eerste stap. Maar hij zal het zich waarschijnlijk liever niet te lang herinneren. BVB stond met 3-0 achter tegen de promovendus bij rust, en dat was ook de stand toen Duranville na een uur werd gewisseld.

De jonge Rode Duivel toonde zijn gebruikelijke wilskracht en dynamiek, met meerdere karakteristieke versnellingen, en kreeg ook een gele kaart. Dortmund kwam nog terug door twee doelpunten te maken maar verloor uiteindelijk met 4-2, waardoor de club slechts negende staat in de Bundesliga.