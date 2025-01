Standard zoekt... én vindt nieuwe doelman: 'Voormalig sluitstuk van Anderlecht moet het Luikse doelvlak verdedigen'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Standard is op zoek naar een nieuwe doelman om het vertrek van Arnaud Bodart op te vangen. Het nieuwe sluitstuk moet de concurrentie aangaan met Matthieu Epolo.

Standard wil het vertrek van Arnaud Bodart opvangen met de komst van een extra doelman. Lucas Pirard is één van de opties, maar de voormalige doelman van De Rouches is momenteel niet de prioriteit.

Volgens Sacha Tavolieri is plan A Olivier Vliegen. De 25-jarige Limburgers speelt momenteel voor Jong Genk. Al is hij niet de vaste waarde. Hij wisselde er de voorbije maanden de wedstrijden af met Mike Penders.

Olivier Vliegen verkaste in 2018 van RSC Anderlecht naar Sparta Praag. "Onder Marc Coucke kreeg ik geen nieuw contract", zei de goalie daar eerder over. "Ik mocht blijven bij de beloften voor negentig euro per gewonnen wedstrijd."

De voorbije jaren hield Vliegen een tocht door Tsjechië. Hij speelde er onder meer voor Sparta Praag, Slovan Liberec, FC Graffin Vlasim en FC Senica. Sinds afgelopen zomer is hij opnieuw in België aan de slag.

Vliegen ziet een avontuur in Luik wel zitten. De doelman krijgt er de kans om de concurrentie aan te gaan met Matthieu Epolo. Extra leuk om weten: Vliegen zat als jong kereltje ook twee jaar in de jeugdopleiding van De Rouches.