Is de terugkeer door de grote poort voor Alexis Saelemaekers in de maak? 'Nieuwe Milan-coach stelt veto tegen transfer en wil dolgraag samenwerken met Anderlecht-jeugdproduct'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Alexis Saelemaekers is op enkele maanden tijd uitgegroeid tot één van de sterkhouders bij AS Roma. De Romeinen willen hem dan ook in Rome houden. Maar daar wil Sergio Conceiçeo een stokje voor steken.

U leest het goed: AC Milan wil voorkomen dat Alexis Saelemaekers volgend seizoen… niet voor AC Milan zal voetballen. Het zijn diezelfde Rossoneri die de Rode Duivel verhuren aan AS Roma. Na zijn uitstekende prestaties bij Bologna FC 1909 vorig seizoen is Saelemaekers tijdens deze voetbaljaargang één van de sterkhouders bij AS Roma. Waarom liet AC Milan een nieuwe uitleenbeurt toe? We vragen het ons ook af. Roma is alvast vragende partij om de onderhandelingen over een definitieve transfer op te starten - in de huurovereenkomst zit geen aankoopoptie vervat - maar Milan blokt dit voorlopig af. Meer zelfs: volgens de Italiaanse media is het Sergio Conceiçao die zijn veto heeft gesteld. De nieuwe coach van Milan heeft intern duidelijk gemaakt dat hij volgend seizoen met Saelemaekers wil werken. Is een terugkeer van Alexis Saelemaekers naar AC Milan in de maak? Het jeugdproduct van RSC Anderlecht heeft een contract tot medio 2027 in San Siro. Zelf gooide hij de deur voor een terugkeer naar Milan nooit dicht.