📷 OFFICIEEL Haaland ondertekent monstercontract bij Manchester City aan duizelingwekkende cijfers

Een contract van maar liefst 10 jaar. Dat heeft Erling Haaland getekend bij Manchester City. De 24-jarige spits is één van de beste ter wereld, zo klinkt het bij de Engelse club.

In 2022 kwam hij in de Premier League aan, na een vertrek bij Borussia Dortmund. “In zijn eerste campagne bij de Etihad bleek de Noorse international een van de belangrijkste katalysatoren in de opmars van City naar een historische treble van Premier League, FA Cup en Champions League.

Haaland scoorde 52 keer over alle competities heen. In de competitie werd hij topschutter aller tijden met 36 goals.

Volgens Fabrizio Romano is er een afkoopsom in het contract afgenomen. Vanaf 2029 zal Haaland de club kunnen verlaten, na het betalen van een gigantische som waarvan het bedrag voorlopig niet genoemd wordt.

Ook het loon dat de Noor opstrijkt de komende tien jaar zou een recordbedrag zijn, maar ook dat wordt voorlopig nog niet vermeld.

🚨🔵 Erling Haaland has signed new deal at Manchester City valid until June 2034!



The agreement is valid for 9.5 years, as revealed by @David_Ornstein — with record salary for City 🇳🇴🤝🏻



ℹ️ There will be release clause valid from 2029 but only available at very high numbers. pic.twitter.com/yHOZrKymfm