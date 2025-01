🎥 Belgische scheidsrechter wordt nu ook door ... Turkse topclub aangepakt: "Zijn fout"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De VAR ligt in heel Europa al eens onder vuur en zeker de Belgische arbitrage heeft de voorbije weken en maanden heel wat moeten incasseren. En dat doen ze nu tot in Turkije.

Galatasaray speelde dit weekend 1-1 gelijk tegen Hatayspor, toch niet echt een hoogvlieger in het Turkse voetbal. Er was echter vooral veel te doen over de arbitrage achteraf.

Eerst was er een fase waarin een mogelijk handspel van een speler van Hatayspor niet werd gefloten, toen minuten voor tijd werd het winnende doelpunt bovendien ook nog eens afgekeurd met dank aan de VAR.

Bizce yerli veya yabancı hakem değil mesele ❗️



İsyanımız Cihan Aydın ve Jan Boterberg gibi "kötü" hakemlere ❗️ pic.twitter.com/2GzmYVIDTd — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 18, 2025

Er was heel wat te doen over de afgekeurde goal van Baris Alper Yilmaz, want volgens de beelden die Galatasaray deelden zouden verdediger en aanvaller op dezelfde lijn hebben gestaan.

Boterberg heeft de boter gevreten

Volgens de Turkse topclub is er sprake van twee onterechte beslissingen en dus van diefstal. En daarbij kijken ze naar ... een Belgische ref, Jan Boterberg. Die was namelijk de VAR van dienst in de Turkse competitie vrijdag.

"Het gaat ons niet over binnenlandse of buitenlandse scheidsrechters. Wij zijn tegen slechte refs zoals Cihan Aydın en Jan Boterberg", zijn ze heel streng.