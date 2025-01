Belangrijke vertrekkers bij Westerlo? Grote interesse in smaakmakers, topclub voor één van hen

Westerlo is deze transferperiode al bijzonder actief geweest, maar ook aan uitgaande transfers wordt gewerkt. Bryan Reynolds, de Amerikaanse flankverdediger, staat in de belangstelling van verschillende buitenlandse clubs.

Sparta Praag deed een bod van 2,5 miljoen euro (inclusief bonussen), maar dat voorstel werd door Westerlo afgewezen. Reynolds gaf eerder al aan open te staan voor een vertrek en lijkt geen gebrek aan opties te hebben, weet GvA.

Naast Sparta Praag hebben ook een Nederlandse topclub, het Zwitserse FC Basel en een Duitse eersteklasser interesse in de 23-jarige international. Westerlo staat echter niet te springen voor een huurconstructie, wat het Nederlandse aanbod minder aantrekkelijk maakt. Het is afwachten of een van de geïnteresseerde clubs een aantrekkelijker bod op tafel legt.

Ook de 22-jarige Griffin Yow kan op buitenlandse interesse rekenen. Legia Warsaw volgt de Amerikaanse winger al geruime tijd en wil hem graag naar Polen halen.

Voor een transfer mogelijk is, moet de Poolse topclub echter eerst enkele spelers verkopen. Yow, die in 51 wedstrijden voor Westerlo 9 keer scoorde en 7 assists gaf, heeft zijn waarde al bewezen.

Met de transfermarkt in volle gang blijven de komende weken cruciaal voor Westerlo. De club lijkt vastberaden om haar spelers niet zomaar te laten gaan, maar de toenemende interesse uit het buitenland kan alsnog voor verrassingen zorgen.