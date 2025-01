Marc Coucke heel eerlijk: "Dat was een verkeerde beslissing" en "Dagen niet goed van"

Marc Coucke heeft al veel hoogtepunten gehad in zijn leven, maar ook al dieptepunten. Af en toe heeft hij al flink afgezien. Dat laat hij ook openhartig weten in een uitgebreid weekendinterview.

Marc Coucke heeft al veel beslissingen genomen in zijn leven. En af en toe is daar eens een slechte beslissing bij, als we hem zelf mogen geloven.

Verkeerde beslissing

"Twee jaar geleden beslisten we dat we genoeg bedrijven hadden en dat we geen nieuwe meer nodig hadden. Dat was een verkeerde beslissing. We zijn selectief, maar we moeten blijven kijken", aldus Coucke in De Tijd.

"We zijn een van de ongeveer tweehonderd ­Belgische family offices die samen heel belangrijk zijn voor de Belgische economie. Dat wordt vaak onderschat, ook door de overheid."

Koers verliezen anders dan voetbalwedstrijd

"Alychlo draagt bovendien elk jaar voor zo’n 50 miljoen euro bij aan de schatkist, en ik denk dat dat nog een voorzichtige schatting is", aldus nog de sterke man van RSC Anderlecht.

Hij maakte ook een pijnlijke vergelijking tussen het wielrennen en het voetbal. "Voetbal is een totaal andere passie. Als je een koers verliest, is dat jammer, maar tien minuten later drink je weer een pint. Als Anderlecht verliest, ben ik daar drie dagen niet goed van", besloot hij.