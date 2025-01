De ontdekking van David Hubert bij Anderlecht, onverwachte speler die gemaakt is voor zijn systeem: "In minuut 93 doet hij nog hetzelfde als in minuut 1"

Ali Maamar, de 19-jarige linksachter van Anderlecht, speelt vanavond niet tegen Viktoria Plzen. Hij krijgt wat welverdiende rust, terwijl Ludwig Augustinsson zijn plaats inneemt. Toch is Maamar dé revelatie van het seizoen bij paars-wit.

Uit het niets pikte David Hubert hem op bij de beloften. De jonge coach kende zijn pappenheimer al goed, want hij stond nog samen met hem op het veld bij de Futures. Hubert had iets gemerkt wat hem deed vermoeden dat Maamar een toekomst had in het profvoetbal.

Eindigt een match zoals hij ze begon

Een kwaliteit die bij weinig anderen indruk maakte op Neerpede: zijn enorme motor. Bij de jeugd kon Maamar al matchen eindigen zoals hij ze begon, met spurts aan dezelfde intensiteit en snelheid als in het begin van de match. In minuut 93 doet hij nog hetzelfde als in minuut 1. Met al zijn linksachters uit, twijfelde Hubert niet lang.

Maamar maakte zijn opwachting in de A-ploeg en sindsdien zet hij de ene sterke prestatie na de andere neer. Zijn indrukwekkende ontwikkeling bleef niet onopgemerkt: Anderlecht beloonde hem na zijn debuut al met een eerste profcontract.

Wat Maamar zo bijzonder maakt, is zijn veelzijdigheid. Bovendien is hij balvast en moeilijk van de bal te zetten, wat hem een stevige troef maakt op zowel defensief als offensief vlak. Hoewel hij technisch gezien niet het allergrootste talent is, compenseert hij dat ruimschoots met een uitstekende voorzet en een uitzonderlijke inzet.

Een van de grootste kwaliteiten van Maamar is zijn flexibiliteit. Hij kan niet alleen als linksachter spelen, maar ook als flankaanvaller of zelfs als centrale middenvelder. En dat is een extra troef in de fluïde 5-2-3 die er momenteel gehanteerd wordt. In balbezit wordt dat immers een 3-4-3 en schuift Maamar een rijtje op. Hij gaat daarbij ook centraler voetballen om overwicht op het middenveld te creëren.

Verstandige jongen

Naast het veld is Maamar ook een buitenbeentje. Een jongen die liever een boek ter hand neemt dan urenlang voor de tv te zitten. Hij combineert zijn voetbalcarrière met een studie Bewegingswetenschappen, ondersteund door een Topsportstatuut. Hij was na zijn humaniora immers nog niet zeker dat hij een contract zou krijgen. Al was die combinatie niet altijd even makkelijk.

Een bijkomende troef van Maamar is zijn perfecte tweetaligheid, wat zijn integratie in het A-elftal ook ten goede kwam. Iedereen spreekt er wel Frans, maar jongens als Dendoncker en Rits appreciëren het als de jongeren Nederlands tegen hen spreken.

Met zijn sterke prestaties, veelzijdigheid en professionele instelling lijkt Ali Maamar zich al als een zekerheid voor profvoetbal te hebben geïnstalleerd. Of dat bij Anderlecht zal zijn, moet wel nog blijken. Het valt af te wachten hoeveel speeltijd hij nog gaat krijgen.