Slechte avond voor Club Brugge, zonder te spelen: Enkel zo heeft blauwzwart kwalificatie in eigen handen

Club Brugge pakte dinsdagavond een punt tegen Juventus. Dat is echter nog altijd niet voldoende voor de kwalificatie.

99,99 procent zeker van de volgende ronde, zo klonk het dinsdagavond na het 0-0-gelijkspel van Club Brugge tegen Juventus in de Champions League.

Dat werd al snel 97 procent en na de nederlaag van Manchester City op bezoek bij Paris Saint-Germain woensdagavond mag je daar nog heel wat procentjes van af doen.

Er is maar één scenario waarbij Club Brugge de kwalificatie helemaal in eigen handen heeft. Als de troepen van Nicky Hayen een punt pakken op Manchester, dan is het gekwalificeerd.

De ploeg van Kevin De Bruyne moet zelf echter winnen om zich alsnog te kwalificeren voor de volgende ronde. Bij een nederlaag van Club Brugge wordt het stevig rekenen.

Dan is blauwzwart afhankelijk van wat PSG, Stuttgart, Sporting en Benfica doen. Als zij allemaal een punt pakken, dan valt Club er alsnog uit op basis van doelsaldo.

Met een zware nederlaag van Club en een overwinning van Zagreb kunnen die laatsten zich zelfs nog kwalificeren, maar dan moeten ze het doelsaldo stevig aandikken.

Het is dan ook duidelijk: om alle rekenwerk te vermijden pakt Club Brugge best minstens een punt volgende week, op bezoek bij City.