Uitzonderlijk: Kevin De Bruyne is de nummer één ter wereld en overtreft legendes.

Kevin De Bruyne is de beste middenvelder van de 21e eeuw? Volgens de cijfers zou de Rode Duivel dat kunnen beweren.

De media PopFoot heeft de ranglijst gepubliceerd van de tien meest beslissende middenvelders van de 21e eeuw. Onder hen vinden we een Belgische speler. U heeft het zeker goed begrepen, het gaat over Kevin De Bruyne.

Inderdaad, de Rode Duivel was maar liefst 444 keer beslissend, 46 keer meer dan de tweede, Kaká, die nu met pensioen is. KDB heeft 181 doelpunten gescoord en 263 beslissende passes gegeven in 739 wedstrijden. Dat maakt hem de speler met de beste ratio (0,60) van de top 10, net achter de Braziliaan (0,61).

In de ranglijst vinden we Henrikh Mkhitaryan om het podium compleet te maken. Op de 4e en 5e plaats staan Wesley Sneijder en Christian Eriksen. Bruno Fernandes staat op de 6e plaats, terwijl David Silva de 7e plaats inneemt.

Mesut Özil (8e), James Rodríguez (9e) en Marek Hamšík maken de ranglijst compleet. Toch mooie namen, en vooral een Belg op de eerste plaats.