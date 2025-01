Uiteindelijk was er slechts één kandidaat over: 'Dit zijn de redenen waarom Thierry Henry of Julen Lopetegui niét de nieuwe Belgische bondscoach zijn geworden'

Rudi Garcia is de nieuwe coach van de Rode Duivels. Andere kandidaten vielen één voor één af. Waarom koos Vincent Mannaert niet voor Julen Lopetegui of Thierry Henry?

In de dagen voor de aanstelling van Rudi Garcia als nieuwe bondscoach van België praatte Vincent Mannaert nog met drie kandidaten. Garcia zelf was er uiteraard één van, maar ook Thierry Henry en Julen Lopetegui bleven tot het laatste moment in de race.

Uiteindelijk vielen Lopetegui en Henry beiden af. Vooral in het geval van laatstgenoemde is het een opmerkelijk verhaal. Henry genoot volgens Het Nieuwsblad niet de steun van de volledige spelersgroep.

De voormalige assistent van Roberto Martinez werd nochtans door Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne aangebracht. Al zullen de financiële eisen van Henry ook meespelen. De Fransman verdient héél véél geld als analist van Sky Sports... en was niet van plan om daar mee op te houden.

Ook Lopetegui kon Mannaert uiteindelijk niet verleiden met zijn filosofie. Uiteindelijk gaf de Spanjaard ook zelf aan dat hij een sabbatperiode verkiest. Lopetegui werd begin januari immers ontslagen bij West Ham United.

Van drie naar... één

Uiteindelijk bleef er nog één kandiaat over: Rudi Garcia. Al moet het eveneens gezegd: de Fransman was de voorbije weken uitgegroeid tot de topkandidaat om de fakkel over te nemen van Domenico Tedesco.