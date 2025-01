Vincent Kompany zou binnenkort een van zijn sterkhouders bij Bayern München kunnen verliezen. Met een contract tot eind juni wordt Joshua Kimmich genoemd als mogelijke vertrekker.

Volgens BILD tonen Real Madrid, FC Barcelona, Manchester City, Liverpool en PSG allemaal interesse in de 29-jarige defensieve middenvelder. Kimmich werd zelf gevraagd naar zijn toekomst: "Ik was twee weken geleden vrij duidelijk. Er is nu geen andere reactie", zegt de speler tegen de Duitse media.



"Om eerlijk te zijn, kan ik niet elke drie dagen opstaan en jullie een update geven. Er zal een update zijn op een gegeven moment wanneer er vooruitgang is geboekt, maar ik zal niet elke drie dagen commentaar geven", legt Kimmich uit.

Om de Duitse international te overtuigen, zal Bayern dus alles op alles moeten zetten. Als er tegen juni geen nieuw akkoord wordt bereikt, zou de Duitse club zijn speler gratis kunnen laten vertrekken. "Ik ben er zeker van dat hij uiteindelijk zal besluiten om bij FC Bayern te blijven spelen", zei sportief directeur Christoph Freund Sky Sports.