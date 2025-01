'Biedingen binnen: Deze drie partijen willen Standard kopen'

Het seizoen loopt verder en verder. Ondertussen blijft Standard nog altijd te koop staan.

Standard staat al een hele tijd te koop. Het is de Amerikaanse investeringsmaatschappij Moelis&Co die de verkoop van de voetbalclub in goede banen moet leiden.

Volgens Sudinfo zijn er momenteel drie geïnteresseerde kopers die een bod hebben gedaan op de Waalse club. Daarbij ook een kleine verrassing.

Een eerste partij is de Amerikaanse zakenman Glenn Straub. Daarnaast zou ook een investeringsgroep uit Abu Dhabi een bod gedaan hebben.

Tenslotte is er nog een geheim bod binnengelopen, bestaande uit een consortium van Europese investeerders. Met daarachter, in de schaduw, Luciano D’Onofrio.

Hij heeft zelf voor alle duidelijkheid het bod niet gedaan, maar wel via enkele investeerders. Dat hij interesse had om terug te komen naar Sclessin is al een tijdje geweten. Uiteindelijk zal het beste bod aanvaard worden.