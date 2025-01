ONTHULD: 'Niet Garcia, Henry of Lopetegui, maar deze absolute legende was voor Mannaert dé droomkandidaat om nieuwe bondscoach van België te worden'

Rudi Garcia is de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. De Fransman kreeg de voorkeur op Thierry Henry en Julen Lopetegui. Al was de absolute droomkandidaat van Vincent Mannaert toch nog iemand anders.

In de dagen voor de aanstelling van Rudi Garcia als nieuwe bondscoach van België praatte Vincent Mannaert nog met drie kandidaten. Garcia zelf was er uiteraard één van, maar ook Thierry Henry en Julen Lopetegui bleven tot het laatste moment in de race.

Ook met Michel Preud'homme, Hein Vanhaezebrouck, Mark van Bommel, Louis van Gaal, Kasper Hjulmand,… voerde Mannaert (verkennende) gesprekken. Al was er één naam die ook voor de sportief directeur dé ultieme kandidaat was.

Het Nieuwsblad weet dat Zinedine Zidane dé droomkandidaat van Vincent Mannaert was om de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels te worden. Meer zelfs: Mannaert had ook effectief contact met de Franse legende.

Zidane luisterde uiteraard naar Mannaert, maar gaf al snel aan dat hij geen interesse had om de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels te worden. Voor de duidelijkheid: ZiZou is één van dé topfavorieten om na het WK van 2026 Didier Deschamps op te volgen als bondscoach van Frankrijk.

Zidane zit al een tijdje te wachten op een nieuwe uitdaging sinds hij in 2021 stopte als coach van Real Madrid. Al is hij kieskeurig. Zo weigerde de voormalige middenvelder enkele weken geleden nog een aanbieding om terug aan de slag te gaan bij De Koninklijke.