📷 OFFICIEEL RWDM haalt Marokkaanse jeugdinternational naar Brussel

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

RWDM heeft de komst van Aïman Maurer aangekondigd. De 20-jarige Marokkaan komt over van Clermont-Ferrand.

Maurer heeft al een heel parcours afgelegd na zijn opleiding bij Red Star. Hij trok naar de Academie van Clermont-Ferrand. Daar ging het snel en speelde hij 15 keer mee in Ligue 2.

Voor het seizoen 2023-2024 werd hij uitgeleend aan USL Duinkerke. In 16 wedstrijden scoorde hij 2 keer en deelde hij ook een assist uit.

Maurer liet zich ook zien bij de nationale jeugdploegen van Marokko. Hij kwam 8 keer in actie voor de U20 en 5 keer voor de U23. Bij die laatste scoorde hij twee keer.

“Dit seizoen speelde hij 10 keer voor het eerste team van Clermont Foot (8 wedstrijden in Ligue 2, 2 in de Coupe de France) en kwam hij 5 keer in actie voor het tweede elftal, waarin hij 3 keer scoorde”, laat RWDM weten.

“Vandaag verlaat Aïman Frankrijk om een nieuwe uitdaging aan te gaan en zijn ontwikkeling voort te zetten in het hart van de Belgische hoofdstad. Zijn creatieve speelstijl en inzet op het veld passen perfect bij de geest van RWDM”, klinkt het nog.