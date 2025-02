Cristiano Ronaldo is heel duidelijk en zegt wie de beste voetballer ooit is: "Ik zag nooit een betere speler"

Cristiano Ronaldo is ongetwijfeld een van de allerbeste voetballers ooit. Wie nu echt de beste is, zal iedereen voor zichzelf moeten uitmaken. De Portugees heeft er in ieder geval een zeer duidelijk antwoord op.

Cristiano Ronaldo heeft al een geweldige carrière gehad, maar de 39-jarige Portugees denkt nog helemaal niet aan stoppen. Bij Al-Nassr scoort hij nog steeds heel wat doelpunten. Al jarenlang is er de discussie over wie de beste speler aller tijden is. Voor CR7 zelf is er maar weinig discussie. "Mensen kunnen van Messi, Maradona of Pelé houden, en dat respecteer ik. Maar ik ben de meest complete", zegt hij volgens HLN bij het Spaanse laSexta. "Ik ben snel, sterk, scoor met rechts, links én het hoofd... Of ik de beste speler ooit ben? Ik denk het wel. Ik zag nooit een betere speler dan ik. Dat zeg ik uit de grond van mijn hart", gaat hij verder. Klare taal. Aan stoppen denkt hij voorlopig niet te veel. "Ik zou vandaag kunnen stoppen en ik zou er geen spijt van hebben, maar het zou zonde zijn, want ik ben nog zo goed." "Ik maak nog steeds het verschil, dat kan ik nog wel één à twee jaar doen. Het volgende WK? Het is natuurlijk nog anderhalf jaar tot dan. Ik zou er graag bij zijn, maar het is geen obsessie", besluit hij.