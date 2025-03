OPVALLEND: Thibaut Courtois ging voor België - Oekraïne opwarmen om... reglement te omzeilen

Thibaut Courtois moest afgelopen zondag in extremis verstek geven voor de wedstrijd tussen België en Oekraïne. Het was enkele uren voor de aftrap al duidelijk dat de doelman niet zou spelen. Toch ging hij nog even opwarmen. En daar was een reden voor...

Thibaut Courtois gaf enkele uren voor de wedstrijd al aan dat hij hinder ondervond in de knie. De doelman besliste - in samenspraak met Rudi Garcia en de medische staf van Real Madrid - om geen risico's te nemen. Enig probleem: de wedstrijdselectie was zaterdagavond - zoals de regels het voorschrijven overigens - al doorgegeven aan UEFA. Wijzigingen waren dus niet meer mogelijk. Achterpoortje Al is er een achterpoortje. Een speler kan alsnog vervangen worden indien hij zich blesseert op het veld én voor de start van de wedstrijd. Met andere woorden: Courtois had een reden om zich aan te kleden en even op te warmen. Op die manier kon de Belgische voetbalbond Courtois alsnog vervangen door Senne Lammens. De doelman van Antwerp FC zat op bank naast Maarten Vandevoordt. Noodzakelijk? Wellicht niet, maar Garcia wou geen risico's nemen. Voorzorg Na de wedstrijd werd overigens meteen duidelik dat het afhalen van Courtois echt wel uit voorzorg was. "Hoe het met mijn knie is? Ik maak er me momenteel geen zorgen over", liet de doelman na de wedstrijd optekenen.