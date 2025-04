De volgende in de (lange) rij heeft zich gemeld: 'Na Como wil absolute Italiaanse topclub Kevin De Bruyne naar Italië halen'

De club staan in de rij voor Kevin De Bruyne. De interesse beperkt zich al lang niet meer tot overzeese bestemmingen. Ondertussen heeft zich een tweede Italiaanse club gemeld.

De volledige Saudi Pro League en de halve Major League Soccer tonen interesse in Kevin De Bruyne. Maar ook in Europa worden de kwaliteiten van King Kev nog steeds naar waarde geschat.

Liverpool FC, AFC Ajax en Bayern München draaiden al rondjes op de geruchtenmolen, terwijl Aston Villa zelfs al informeerde naar zijn voorwaarden. We schreven eerder eveneens al dat Como 1907 onze landgenoot naar Italië wil halen.

Geïnteresseerde clubs staan in de rij

Aan geld alvast geen gebrek aan het Comomeer. Sinds de overname van de steenrijke gebroeders Hartono promoveerde Como van de Serie D naar de Serie A. Het doel is héél duidelijk: een Italiaanse topclub worden.

Over Italiaanse topclubs gesproken: de Italiaanse media weten dat ook Internazionale FC zich heeft gemeld bij (de entourage van) De Bruyne. I Nerazzurri zien in onze landgenoot een opportuniteit.

Transfervrije oplossing

Inter is dezer dagen niet bij machte om het geld door ramen en deuren op straat te gooien. Een transfervrije topspeler kan in dat geval voor dé oplossing zorgen. En spelen voor de Italiaanse titel in een stad als Milaan is niet bepaald slecht te noemen…