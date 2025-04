Is zijn nieuwe uitdaging héél binnenkort gekend? 'Xavi gaat sabbatjaar niét verlengen en zit met Europese subtopper rond de tafel'

AS Roma wil Xavi Hernandez naar Italië halen. De Spanjaard wacht op een nieuwe uitdaging sinds zijn vertrek bij FC Barcelona.

Fichajes laat weten dat AS Roma contact heeft gelegd met Xavi Hernandez. I Lupi willen dat de voormalige coach van FC Barcelona in Rome aan de slag gaat.

Xavi stopte aan het einde van vorig seizoen als coach van Barça. De Catalaan kondigde meteen aan dat hij een sabbatjaar zou nemen.

Italiaanse interesse

Om die reden ging de voormalige middenvelder dan ook niet in op een aanbieding van Juventus FC. De Oude Dame dacht aan hem, maar wou dat hij onmiddellijk het roer zou overnemen.

Roma wil die planning wél respecteren. De Romeinen doen het seizoen uit met Claudio Ranieri. Laatstgenoemde liet al weten dat hij volgend seizoen een stapje wil terugzetten om als adviseur aan de slag te gaan.

Gesprekken zijn lopende

De gesprekken tussen Roma en Xavi zijn volop bezig. Een akkoord is momenteel nog niet in zicht. Al verlopen de gesprekken wel in constuctieve sfeer.