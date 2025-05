Weldra niet alle druk meer op De Bruyne? Moment waar heel Man City al maanden naar uitkijkt nu eindelijk een feit

Mogelijk zijn binnenkort niet alle ogen meer op De Bruyne gericht. Als één speler van Man City als dé sterkhouder bij uitstek wordt beschouwd, is het Rodri.

De schaduw van de geblesseerde Spanjaard zweefde dan ook boven het Etihad dit seizoen. Bij tegenvallende prestaties of resultaten van Man City werd door analisten vaak naar zijn afwezigheid verwezen. Manchester City heeft dit seizoen te kampen met een resem aan blessuregevallen, maar het maandenlange ontbreken van Rodri heeft de ploeg wellicht het meeste pijn gedaan.

Rodri wordt beschouwd als dé speler die garant staat voor de balans in het team. De 28-jarige voetballer is dan ook niet voor niets winnaar van de Gouden Bal. Rodrigo Hernández, zoals zijn naam voluit klinkt, ontpopte zich bij City tot de held in de Champions League-finale van 2023. Hij scoorde toen het enige doelpunt tegen Internazionale.

Kruisbandblessure houdt Rodri al maanden aan de kant

Rodri scheurde in september 2024 zijn kruisbanden in een wedstrijd tegen Arsenal. Eind februari doken al beelden op van Rodri op het trainingsveld. Het ging toen enkel om individueel herstel, het in zijn eentje uitvoeren van loop-en baloefeningen en dergelijke. Inmiddels is Rodri weer helemaal opgenomen in de spelersgroep van City.

Sky Sports heeft nu immers ook beelden gedeeld waaruit blijkt dat Rodri opnieuw deel uitmaaktk van de groepstraining. Manchester City zou nog geen concrete doelstelling voor ogen hebben voor zijn comeback. Vermoedelijk wordt hiervoor vooral gekeken richting het WK voor clubs. Dat begint pas binnen anderhalve maand.

Rodri mogelijk op WK voor clubs

Het zou goed uitkomen als hij daar in actie kan komen, want Kevin De Bruyne heeft naar verluidt weinig zin in het WK voor clubs. Rodri zou dan één van de plekjes op het middenveld kunnen invullen.