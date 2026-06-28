🎥 Frustratie en dankbaarheid wisselen af bij deze Rode Duivel: "Het waren moeilijke weken"

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit Seattle
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🎥 Frustratie en dankbaarheid wisselen af bij deze Rode Duivel: "Het waren moeilijke weken"
Foto: © photonews
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De meeste dagen hier in Seattle moeten we melden dat er 25 spelers op training zijn. Vandaag kunnen we zeggen dat ze alle 26 op het oefenveld gaan staan. Zeno Debast heeft na zijn MRI gisterenochtend immers groen licht gekregen om het veld te betreden.

Debast sukkelt al weken met een spierblessure in de dij. Er was twijfel dat hij zou opgeroepen worden voor het WK, maar bondscoach Rudi Garcia wou hem er absoluut bij hebben, zelfs toen hij wist dat Debast de hele groepsfase zou missen.

Voor Debast was het een heel mooie boodschap, maar hij moest ook een deel frustratie verbijten gezien het op de laatste training van het seizoen bij Sporting gebeurde, net op het einde van die training. "Het eerste wat door mijn gedachten ging was 'dju, nu ga ik het WK moeten missen'", vertelde Debast zondag.

"Het was bij een trap en ik voelde iets in mijn dij. Ik ben wel heel blij en dankbaar dat ik toch opgeroepen werd en hier mag werken aan mijn comeback. Wanneer ik ga mogen spelen? We bekijken het dag per dag, maar ik ben al heel content dat ik vandaag een deel van de groepstraining mag mee doen. Het is hier wel een heel mooie gym, maar ik sta toch te trappelen om weer op dat veld te staan", lachte hij. 

Tegen Senegal speelt Debast nog niet

Tegen Senegal zal Debast dan wel op de bank zitten - zoals al heel het toernooi -, maar spelen zit er nog niet in. "Ik ben de bondscoach dankbaar dat ik op de bank mag zitten en het met de groep kan beleven, want in de tribune zitten zou niets voor mij zijn. Wanneer ik kan spelen? Zoals je weet, heb ik afgelopen seizoen al een paar blessures gehad. Ik denk dat ik nu 100 procent moet zijn. Dat is ook de enige manier waarop ik het team kan helpen."



Intussen moet de medische staf hem ook wel intomen. "De waarheid is dat als het van mij afhangt ik vandaag vol train en speel", lachte hij. "Maar dat is misschien niet het beste. Het hangt af van wat de dokters zeggen. Die zijn ook in contact met de medische staf van Sporting en de communicatie is heel goed."

Heel de familie Debast reisde donderdag af naar Vancouver en ging van daaruit door naar Seattle om Zeno een hart onder de riem te steken. "Het is ook voor hen moeilijk geweest. Ze zien hun zoon liefst spelen natuurlijk. Ik had ze al een tijdje niet gezien en dit deed veel deugd. Ik heb een enorme steun aan hen gehad", gaf Debast aan. 

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