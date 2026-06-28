BREAKING: Dit is de tegenstander van de Rode Duivels woensdag (en het is de moeilijkste)

De wedstrijd tussen Congo en Oezbekistan was van cruciaal belang voor de Rode Duivels. Na het resultaat van Kroatië waren de scenario's duidelijker geworden: als de Leopards wonnen, zou België in de zestiende finales uitkomen tegen Senegal.

Daardoor hoefde België niet meer te wachten op de wedstrijd tussen Algerije en Oostenrijk, die later op de nacht (Belgische tijd) werd gespeeld, om zijn tegenstander voor woensdag te kennen. Voor de laatste speeldag van de groepsfase waren er nog vier mogelijke opponenten.

Zuid-Korea was de minst waarschijnlijke optie en zou zich uiteindelijk zelfs niet plaatsen als één van de beste derdes. Maar als Congo er niet in slaagde Oezbekistan te verslaan, zouden de Afrikanen uitgeschakeld zijn. Door een ingewikkelde verschuiving in het schema zou dat betekenen dat België níét tegen Senegal zou spelen.

In dat geval bleven Algerije of Oostenrijk als mogelijke tegenstanders over, afhankelijk van wie derde werd in groep J. Congo maakte het zichzelf echter bijzonder moeilijk, maar trok uiteindelijk toch aan het langste eind.

Noah Sadiki bezorgt België een moeilijke tegenstander

Na de eerste twee groepswedstrijden vroegen velen zich af waarom Noah Sadiki geen basisplaats kreeg bij Congo. Bondscoach Sébastien Desabre gaf de voormalige middenvelder van Union uiteindelijk wel zijn kans in deze beslissende wedstrijd.

Toch begon de partij dramatisch voor Congo - en dus gunstig voor België. Al na tien minuten bracht Eldor Shomurodov Oezbekistan met een knappe lob op voorsprong.





Congo moest reageren en dacht dat ook te doen met een schitterende individuele actie en een prachtig doelpunt van Nathanaël Mbuku. De VAR keurde het doelpunt echter af wegens een fout aan het begin van de aanval.

Daardoor gingen de Congolezen met de rug tegen de muur de tweede helft in. Uiteindelijk viel de gelijkmaker via een strafschop van Yohann Wissa in de 68e minuut. Niet veel later profiteerde Fiston Mayele van een afgeweken schot om Congo op voorsprong te brengen. In de toegevoegde tijd legde Wissa met zijn tweede doelpunt van de avond de 3-1-eindstand vast.

De overwinning bezorgt Congo een plaats in de zestiende finales tegen Engeland.

Voor België betekent het dat Senegal de tegenstander wordt. Geen cadeau, want de Senegalezen behoren ondanks hun derde plaats tot de sterkste ploegen die via die weg de knock-outfase bereikten. Ze overleefden bovendien een bijzonder zware groep en worden nog altijd beschouwd als één van de sterkste landen van Afrika.