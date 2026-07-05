Amerikanen bezorgen Rode Duivels stevige realitycheck: "Dat telt nu niet"

De Rode Duivels (en hun fans) tellen af naar dinsdagnacht 2.00 uur Belgische tijd. Op dat tijdstip zullen ze het opnemen tegen de Verenigde Staten, een van de drie gastlanden van het WK. De Amerikanen bulken van het vertrouwen, maar verwachten zich aan een close game.

De Amerikanen hebben alle redenen om met een goed gevoel toe te leven naar de clash. Ze wonnen hun groep en verloren enkel van het toen al uitgeschakelde Turkije (3-2). In de zestiende finales moet Bosnië en Herzegovina eraan geloven (2-0).

Sergiño Dest

Sergiño Dest is een van de sterkhouders van de VS. Hij speelt bij PSV en werd in Nederland geboren. In het Nederlands blikte hij bij Sporza vooruit op de wedstrijd tegen de Rode Duivels, die volgens hem een close game zal worden.

"Dat ga ik hier niet vertellen", weigerde hij eerst te verklappen hoe de VS schade kan aanrichten bij de Duivels. "Anders hebben jullie onze tactiek door. Maar ik denk dat het een gelijkopgaande match zal worden. Fiftyfifty."

Het verleden speelt niet mee

"Jullie hebben goeie spelers, wij ook. En momenteel zitten we heel goed in het toernooi. België soms, maar geregeld ook wat minder. Dat de beste moge winnen." Eerder dit jaar, in maart, klopten de Duivels de VS al eens met 2-5. Wat betekent dat voor de WK-confrontatie?

"In een oefenwedstrijd probeer je dingen uit, maar is het niet voor echt. Dat is het nu wel." Aanvoerder Tim Ream is dezelfde mening toegedaan. "Dat telt nu niet. Het gaat over het hier en nu. Wat moeten we doen om verder te gaan in dit toernooi? Het verleden speelt niet mee."



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Een omgebogen achterstand

De Verenigde Staten hangen dus absoluut geen conclusies vast aan de 2-5 van in maart. De Duivels kwamen toen op achterstand na een treffer van Weston McKennie, maar zetten orde op zaken via Debast, Onana, De Ketelaere en Lukebakio (2x).

Agyemang zorgde voor het tweede Amerikaanse doelpunt. Hij is er niet bij op het WK door een blessure, wat nog maar eens aantoont dat we een ander VS in de ogen zullen kijken.