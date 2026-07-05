'FC Barcelona mag volop dromen van Portugese WK-ganger'

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
| Reageer
'FC Barcelona mag volop dromen van Portugese WK-ganger'
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

FC Barcelona werd het afgelopen seizoen opnieuw kampioen van Spanje. De Catalanen willen dat succes nu bestendigen op de lange termijn en daar horen de nodige versterkingen bij. Barça wordt nu opnieuw in verband gebracht met Rafael Leão, een sterkhouder van AC Milan die actief is op het WK.

Barcelona wil naar verluidt niet verder met Marcus Rashford, waardoor er ruimte komt voor een bijkomende aanvaller. Volgens transferexpert Ekrem Konur mag Barça nu dromen van de transfer van Rafael Leão. Die zou volgens Konur niet voorkomen in de plannen van de nieuwe Milan-coach, Rúben Amorim.

60-70 miljoen euro

De Rossoneri zouden de speler naar de exit duwen. Leão heeft volgens Konur een opstapclausule van 150 miljoen euro, maar zou kunnen vertrekken voor een bedrag rond de 60-70 miljoen euro. Volgens Transfermarkt is hij momenteel 50 miljoen euro waard.

Barcelona heeft al geïnformeerd, maar een doorbraak is er nog niet. Milan zou ook openstaan voor een uitleenbeurt met een verplichte aankoopoptie. Leão kan Barça snelheid en dribbelvermogen bijbrengen op de flank.

Italiaans kampioen

Barcelona werd in het verleden al gelinkt aan Leão, maar met de komst van Amorin in de Italiaanse modestad zou het dossier weleens in een stroomversnelling kunnen komen. De 27-jarige Leão speelt sinds 2019 voor Milan, dat hem voor net geen 50 miljoen euro wegplukte bij Lille.

De dribbelaar liet mooie dingen zien bij Milan en zit aan 291 optredens voor de Italiaanse topclub. Daarin scoorde hij 80 doelpunten en gaf hij 65 assists. In zijn prijzenkast staan een Italiaanse titel (2021/22) en een Italiaanse supercup (2024/25).

Clash met Spanje

Leão speelde in zijn carrière ook voor Sporting CP, de club waar hij doorbrak. De winger bevindt zich momenteel op het WK met Portugal. Hij kwam al in elke wedstrijd in actie en stond in de achtste finales in de basis tegen Kroatië.

Met één goal en één assist was hij op dit WK al belangrijk voor zijn land. Portugal en Leão nemen het in de zestiende finales op tegen buurland Spanje.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Serie A
Serie A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
La Liga
La Liga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
AC Milan
Barcelona
Rafael Leão

Meer nieuws

WK-LIVE 5/7: Paraguay zorgt voor bizarre statistieken na clash met Frankrijk

WK-LIVE 5/7: Paraguay zorgt voor bizarre statistieken na clash met Frankrijk

18:05
Nederlands international likt wonden: "Waren ervan overtuigd dat we wereldkampioen zouden worden"

Nederlands international likt wonden: "Waren ervan overtuigd dat we wereldkampioen zouden worden"

16:30
1
Rode Duivel zwáár op de korrel genomen: "Zo traag als dikke stront"

Rode Duivel zwáár op de korrel genomen: "Zo traag als dikke stront"

15:55
4
Amerikanen bezorgen Rode Duivels stevige realitycheck: "Dat telt nu niet"

Amerikanen bezorgen Rode Duivels stevige realitycheck: "Dat telt nu niet"

15:30
OFFICIEEL Real Madrid heeft gedroomde topaanwinst helemaal beet

OFFICIEEL Real Madrid heeft gedroomde topaanwinst helemaal beet

13:20
Op voorhand al verloren? Rode Duivels strijden tegen de VS én vervelende WK-vloek

Op voorhand al verloren? Rode Duivels strijden tegen de VS én vervelende WK-vloek

14:25
2
Paraguay bijt van zich af na ordinaire schoppartij: "Op het veld vechten we als leeuwen"

Paraguay bijt van zich af na ordinaire schoppartij: "Op het veld vechten we als leeuwen"

13:55
4
KRC Genk maakt belangrijke contractverlenging bekend

KRC Genk maakt belangrijke contractverlenging bekend

12:43
1
DONE DEAL: Lokeren stunt en haalt zoon van Gouden Schoen Anderlecht in huis

DONE DEAL: Lokeren stunt en haalt zoon van Gouden Schoen Anderlecht in huis

12:00
2
🎥 Twee voormalige Anderlecht-spelers schitteren aan andere kant van de wereld

🎥 Twee voormalige Anderlecht-spelers schitteren aan andere kant van de wereld

11:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 05/07: Alcocer

Transfernieuws en Transfergeruchten 05/07: Alcocer

10:30
Dramatisch: ex-speler Lokeren, Beerschot, Beveren en Lierse in coma na verkeersagressie

Dramatisch: ex-speler Lokeren, Beerschot, Beveren en Lierse in coma na verkeersagressie

11:00
2
DONE DEAL: JPL-club gaat hard en mag opnieuw miljoenen bijschrijven op de rekening

DONE DEAL: JPL-club gaat hard en mag opnieuw miljoenen bijschrijven op de rekening

10:30
'Dévy Rigaux dringt aan op volgende transfer uit JPL'

'Dévy Rigaux dringt aan op volgende transfer uit JPL'

10:00
Wat met plan Alderweireld - Vandenhaute: "Slapende reus dommelt in"

Wat met plan Alderweireld - Vandenhaute: "Slapende reus dommelt in"

09:30
14
Goede en slechte vibes? Ref voor België - USA is bekend

Goede en slechte vibes? Ref voor België - USA is bekend

09:00
1
DONE DEAL: JPL-club slaat stevige slag met Belg van PSV Eindhoven

DONE DEAL: JPL-club slaat stevige slag met Belg van PSV Eindhoven

08:30
De held van Kaapverdië scoorde “een Lukebakio”… en Dodi heeft er iets over te zeggen

De held van Kaapverdië scoorde “een Lukebakio”… en Dodi heeft er iets over te zeggen

07:30
Axel Witsel geeft één van de sleutels voor USA-België prijs

Axel Witsel geeft één van de sleutels voor USA-België prijs

07:00
3
Een jaar geleden nog voor een prikje door Anderlecht verkocht, nu zet hij Ligue 1 in vuur en vlam

Een jaar geleden nog voor een prikje door Anderlecht verkocht, nu zet hij Ligue 1 in vuur en vlam

23:00
5
Rode Duivels hebben Senegal in diepe crisis gedompeld: hallucinante onthullingen over wat gebeurde in hotel

Rode Duivels hebben Senegal in diepe crisis gedompeld: hallucinante onthullingen over wat gebeurde in hotel

22:30
3
Opvallende afmelding van Mika Godts voedt transfergeruchten

Opvallende afmelding van Mika Godts voedt transfergeruchten

22:00
3
Moeten we ons zorgen maken? Drie basisspelers Rode Duivels met vraagtekens achter hun naam

Moeten we ons zorgen maken? Drie basisspelers Rode Duivels met vraagtekens achter hun naam

21:26
Marokko, met zware 'Belgische' inbreng naar kwartfinales (tegen topfavoriet Frankrijk?)

Marokko, met zware 'Belgische' inbreng naar kwartfinales (tegen topfavoriet Frankrijk?)

21:04
5
Dodi Lukebakio verdedigt 'broer' met hand en tand en geeft ook uitleg voor mindere vorm

Dodi Lukebakio verdedigt 'broer' met hand en tand en geeft ook uitleg voor mindere vorm

20:40
1
 Harry Kane en co vrezen slapeloze nacht voor clash met gastland

 Harry Kane en co vrezen slapeloze nacht voor clash met gastland

20:20
Wat is de rol van Axel Witsel op dit WK? "Papi? Nee hé!" - Soort van assistent ook

Wat is de rol van Axel Witsel op dit WK? "Papi? Nee hé!" - Soort van assistent ook

19:40
2
Frankrijk ontsnapt aan blamage tegen Paraguay: favoriet toont plots barsten richting kwartfinale

Frankrijk ontsnapt aan blamage tegen Paraguay: favoriet toont plots barsten richting kwartfinale

01:25
14
Familiedrama treft Belgische commentator in de VS, Witsel en Lukebakio brengen steun over

Familiedrama treft Belgische commentator in de VS, Witsel en Lukebakio brengen steun over

19:20
Amerikaanse analist ziet groot voordeel VS tegen Rode Duivels: "Wij zijn véél atletischer dan België"

Amerikaanse analist ziet groot voordeel VS tegen Rode Duivels: "Wij zijn véél atletischer dan België"

19:00
2
Gent speelt gelijk met kapitein Burgess - Standard houdt schietoefeningen

Gent speelt gelijk met kapitein Burgess - Standard houdt schietoefeningen

18:59
4
Frankrijk krijgt heel slecht nieuws vlak voor duel met Paraguay

Frankrijk krijgt heel slecht nieuws vlak voor duel met Paraguay

18:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 04/07: Olaigbe

Transfernieuws en Transfergeruchten 04/07: Olaigbe

04/07
Verrassing van formaat: Arsenal heeft akkoord met club over... Leandro Trossard

Verrassing van formaat: Arsenal heeft akkoord met club over... Leandro Trossard

04/07
3
OFFICIEEL: Belgisch talent vervangt Julien Duranville bij FC Basel

OFFICIEEL: Belgisch talent vervangt Julien Duranville bij FC Basel

04/07
"We kunnen België overmeesteren en letterlijk overlopen"

"We kunnen België overmeesteren en letterlijk overlopen"

04/07
13

Meer nieuws

Populairste artikels

Serie A

 Speeldag 1
Inter Milaan Inter Milaan 22/08 Monza Monza
Udinese Udinese 22/08 Como Como
Parma Parma 22/08 Cagliari Cagliari
Genoa Genoa 22/08 Napoli Napoli
Venezia Venezia 23/08 Lecce Lecce
Frosinone Frosinone 23/08 Juventus Juventus
Torino Torino 23/08 AC Milan AC Milan
Atalanta Atalanta 23/08 Sassuolo Sassuolo
Bologna Bologna 24/08 Lazio Lazio
AS Roma AS Roma 24/08 Fiorentina Fiorentina

Nieuwste reacties

El Malvario El Malvario over Rudi Garcia va-t-il tenter quelque chose ? Un autre profil devant ne serait pas du luxe Fan1880 Fan1880 over Wat met plan Alderweireld - Vandenhaute: "Slapende reus dommelt in" Albert Dupont Albert Dupont over "Il peut devenir notre Kamiel Van De Perre" : Vincent Euvrard évoque le début de mercato du Standard Dog3 Dog3 over Rode Duivel zwáár op de korrel genomen: "Zo traag als dikke stront" CringeMedia CringeMedia over Opnieuw contractnieuws bij Antwerp, flankaanvaller zet handtekening: "Vaste waarde worden bij Rode Duivels" flurkieboy flurkieboy over Wordt de club verkocht? SK Beveren kiest zijn woorden voorzichtig in opvallende mededeling flurkieboy flurkieboy over Axel Witsel geeft één van de sleutels voor USA-België prijs flurkieboy flurkieboy over Goede en slechte vibes? Ref voor België - USA is bekend YoniVL YoniVL over Nederlands international likt wonden: "Waren ervan overtuigd dat we wereldkampioen zouden worden" flurkieboy flurkieboy over Op voorhand al verloren? Rode Duivels strijden tegen de VS én vervelende WK-vloek Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved