'FC Barcelona mag volop dromen van Portugese WK-ganger'

FC Barcelona werd het afgelopen seizoen opnieuw kampioen van Spanje. De Catalanen willen dat succes nu bestendigen op de lange termijn en daar horen de nodige versterkingen bij. Barça wordt nu opnieuw in verband gebracht met Rafael Leão, een sterkhouder van AC Milan die actief is op het WK.

Barcelona wil naar verluidt niet verder met Marcus Rashford, waardoor er ruimte komt voor een bijkomende aanvaller. Volgens transferexpert Ekrem Konur mag Barça nu dromen van de transfer van Rafael Leão. Die zou volgens Konur niet voorkomen in de plannen van de nieuwe Milan-coach, Rúben Amorim.

60-70 miljoen euro

De Rossoneri zouden de speler naar de exit duwen. Leão heeft volgens Konur een opstapclausule van 150 miljoen euro, maar zou kunnen vertrekken voor een bedrag rond de 60-70 miljoen euro. Volgens Transfermarkt is hij momenteel 50 miljoen euro waard.

Barcelona heeft al geïnformeerd, maar een doorbraak is er nog niet. Milan zou ook openstaan voor een uitleenbeurt met een verplichte aankoopoptie. Leão kan Barça snelheid en dribbelvermogen bijbrengen op de flank.

🚨#ACMilan Rafael Leão to Barcelona is back on the table.



📌 New coach Rúben Amorim does not see Leão in his plans, and Milan are pushing for an exit.



💰 His release clause is €150M+, but Milan could consider a sale around €60–70M.



👀 Barça have asked for information; no… https://t.co/ewYtEAwUZP pic.twitter.com/NeATG7dm04 — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) July 5, 2026

Italiaans kampioen

Barcelona werd in het verleden al gelinkt aan Leão, maar met de komst van Amorin in de Italiaanse modestad zou het dossier weleens in een stroomversnelling kunnen komen. De 27-jarige Leão speelt sinds 2019 voor Milan, dat hem voor net geen 50 miljoen euro wegplukte bij Lille.





De dribbelaar liet mooie dingen zien bij Milan en zit aan 291 optredens voor de Italiaanse topclub. Daarin scoorde hij 80 doelpunten en gaf hij 65 assists. In zijn prijzenkast staan een Italiaanse titel (2021/22) en een Italiaanse supercup (2024/25).

Clash met Spanje

Leão speelde in zijn carrière ook voor Sporting CP, de club waar hij doorbrak. De winger bevindt zich momenteel op het WK met Portugal. Hij kwam al in elke wedstrijd in actie en stond in de achtste finales in de basis tegen Kroatië.

Met één goal en één assist was hij op dit WK al belangrijk voor zijn land. Portugal en Leão nemen het in de zestiende finales op tegen buurland Spanje.