FIFA laat Balogun toch spelen
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De Rode Duivels hebben in aanloop naar de achtste finale tegen de Verenigde Staten minder goed nieuws gekregen. Folarin Balogun, de topschutter van de Amerikanen op dit WK, is dan toch speelgerechtigd nadat de FIFA zijn schorsing heeft opgeschort.
België op zijn achterste poten na beslissing over Balogun
De FIFA haalt zich de woede van de Belgische supporters op de hals door de schorsing van de Amerikaanse aanvaller Folarin Balogun net voor de achtste finale van het WK 2026 ongedaan te maken. Aan Belgische kant valt dit nieuws slecht. De supportersaccount BelgiumTouch op X reageerde geërgerd: "Je kondigt dit de dag voor de match aan? Wat een schandaal!"
"De spelers hebben zich daarop voorbereid, en wie zegt dat de VS dit niet al wist?" Ook andere internetgebruikers uitten hun frustratie: sommigen noemden het een "schandelijke" beslissing of stelden vragen bij de timing. De reacties volgden elkaar in sneltempo op...
Tu annonces ça la veille du match ? Mais quel scandale ! Les joueurs ont préparé le match en conséquence, et puis qui nous dit que les USA n’étaient pas au courant ?— Belgium Touch 🇧🇪 (@BelgiumTouch) July 5, 2026
C’est honteux, c’est quoi cette corruption ???— Alex-is (@alreisor) July 5, 2026
This is some next level corruption!— UTD_MNM 🇬🇧 🇵🇰 🇵🇸 (@UTD_MNM) July 5, 2026
Fifa and Infantino need to be investigated!
Fellas, did Trump call Infantino?— Tactical Manager (@ManagerTactical) July 5, 2026
De Rode Duivels hebben in aanloop naar de achtste finale tegen de Verenigde Staten minder goed nieuws gekregen. Folarin Balogun, de topschutter van de Amerikanen op dit WK, is dan toch speelgerechtigd nadat de FIFA zijn schorsing heeft opgeschort.
Balogun kreeg in de vorige wedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina een rechtstreekse rode kaart na een fout die ons toch duidelijk rood leek en een schorsing rechtvaardigde. Aanvankelijk leek de aanvaller daardoor veroordeeld tot een schorsing van één wedstrijd, waardoor hij de confrontatie met België zou missen.
FIFA roept artikel 27 in
De FIFA heeft die beslissing nu echter herzien. Op basis van artikel 27 van het disciplinaire reglement wordt de schorsing voorwaardelijk opgeschort voor een proefperiode van één jaar.
Dat betekent dat Balogun gewoon inzetbaar is tegen de Rode Duivels. Alleen wanneer hij binnen die periode opnieuw een gelijkaardige overtreding begaat, wordt de schorsing alsnog uitgevoerd, naast een eventuele nieuwe sanctie.
Gevaarlijkste man bij de Amerikanen
Voor bondscoach Rudi Garcia betekent dat een extra kopzorg. Balogun is immers een van de absolute smaakmakers van de Amerikaanse ploeg en bewees al meermaals zijn neus voor doelpunten. Met zijn snelheid, diepgang en efficiëntie vormt hij een belangrijke schakel in het aanvalsspel van de Verenigde Staten.
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Waar België zich even rijk leek te mogen rekenen met de afwezigheid van de Amerikaanse spits, moet de defensie zich nu toch opnieuw opmaken voor een duel met de gevaarlijke aanvaller. Zeker in combinatie met de steun van het thuispubliek kan Balogun een belangrijke factor worden.
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