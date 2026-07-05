FIFA laat Balogun toch spelen

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De Rode Duivels hebben in aanloop naar de achtste finale tegen de Verenigde Staten minder goed nieuws gekregen. Folarin Balogun, de topschutter van de Amerikanen op dit WK, is dan toch speelgerechtigd nadat de FIFA zijn schorsing heeft opgeschort.





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