Frankrijk ontsnapt aan blamage tegen Paraguay: favoriet toont plots barsten richting kwartfinale

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Frankrijk ontsnapt aan blamage tegen Paraguay: favoriet toont plots barsten richting kwartfinale
Foto: © photonews
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Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK, maar overtuigen deed de topfavoriet allerminst. Tegen een stug en bij momenten stevig Paraguay hadden Les Bleus een strafschop van Kylian Mbappé nodig om een pijnlijke verlenging te vermijden.

De nipte 1-0-zege legt tegelijk enkele barsten bloot in de Franse machine. Voor de rust was het verrassend pover wat de Fransen op de mat brachten. Hoewel de ploeg van Didier Deschamps meer dan tachtig procent balbezit had, slaagde ze er nauwelijks in om doelman Orlando Gill aan het werk te zetten. Mbappé kreeg de grootste mogelijkheid, maar kopte naast. Paraguay beperkte zich tot verdedigen en probeerde het ritme voortdurend te breken met stevige overtredingen.

Ook na de pauze bleef Frankrijk moeite hebben om openingen te vinden. Manu Koné zorgde met een afstandsschot voor het eerste echte gevaar, maar verder bleef het bijzonder moeizaam. De flitsen die Les Bleus tijdens de groepsfase zo gevaarlijk maakten, bleven dit keer uit.

Opnieuw Mbappe

Twintig minuten voor tijd kwam de verlossing er dan toch. Invaller Désiré Doué ging in het strafschopgebied tegen de grond na contact met Diego Gómez. Scheidsrechter Ilgiz Tantashev liet aanvankelijk doorspelen, maar wees na tussenkomst van de VAR alsnog naar de stip. Mbappé bleef ijzig kalm en trapte de beslissende 1-0 binnen, meteen zijn negentiende WK-doelpunt in evenveel wedstrijden.

Na die voorsprong kwam de Franse kwalificatie niet meer echt in gevaar, maar de prestatie zal ongetwijfeld stof tot nadenken geven. Waar de aanvalslinie de voorbije weken nog werd bewierookt, slaagde ze er tegen Paraguay nauwelijks in om kansen af te dwingen. Tegen sterkere tegenstanders zal dat niveau wellicht niet volstaan.

Marokko kondigt zich aan als moeilijkere tegenstander


Frankrijk bereikt zo voor de vierde keer op rij de kwartfinales van een WK, maar de volgende opdracht oogt een pak zwaarder. Daar wacht immers Marokko, dat onder bondscoach Mo Ouahbi indruk maakt met technisch verzorgd en aanvallend voetbal. Als Les Bleus opnieuw zo stroef voor de dag komen, dreigt de favoriet weleens in de problemen te komen.

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