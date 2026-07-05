Goede en slechte vibes? Ref voor België - USA is bekend

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Goede en slechte vibes? Ref voor België - USA is bekend
Foto: © photonews
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De Rode Duivels nemen het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen de Verenigde Staten. De inzet is een plaats in de kwartfinales tegen Spanje of Portugal. Er zijn nu alvast wat meer details over dat duel uitgelekt.

De FIFA heeft een knoop doorgehakt over de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Team USA. De ref is namelijk gekozen. En dat is ook meteen een bekend gezicht voor de Belgen. Eentje met goede en minder goede herinneringen ook meteen?

De man in kwestie? Adham Makhadmeh is aangeduid als scheidsrechter voor de achtste finale tussen de Verenigde Staten en België. De 39-jarige Jordaniër fluit zo voor de tweede keer dit WK een match van de Rode Duivels.

Rode Duivels wonnen met Makhadmeh van Nieuw-Zeeland

Adham Makhadmeh was ook al onze ref tijdens de derde groepswedstrijd van de Rode Duivels, toen tegen Nieuw-Zeeland. Op een bepaald moment wilde hij de Belgen in de eerste helft een strafschop geven, maar die werd door de VAR en Makhadmeh uiteindelijk teruggedraaid.

Hopelijk krijgen ze tegen de Verenigde Staten wél de strafschop, het kan maar van belang zijn met oog op een eventuele kwartfinale. Toch was er ook goed nieuws te melden over de wedstrijd van Makhadmeh, want we wonnen uiteindelijk natuurlijk wel met 5-1.

Scheidsrechter met weinig ervaring op het hoogste niveau

Makhadmeh wordt in Seattle bijgestaan door twee Jordaanse assistenten en twee Gabonese extra officials. Dat heeft de FIFA bekendgemaakt. Makhadmeh is bezig aan zijn eerste WK, eerder in het toernooi floot hij al de match tussen Spanje en Kaapverdië, die verrassend op 0-0 eindigde. In de zestiende finales was hij de ref bij de 2-1-zege van Engeland tegen Congo. 

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Veel internationale ervaring heeft Makhadmeh naast dit WK nog niet opgedaan, weet Het Laatste Nieuws meteen te melden. Hij leidde de voorbije jaren wel heel wat Aziatische kwalificatiematchen voor de WK's van 2022 en 2026. Hij was ook al eens ref tijdens een kwartfinale op de Arab Cup. 

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