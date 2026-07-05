Internationale pers spreekt schande over beslissing: "Hoe was jullie ochtend?"

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit Seattle
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Internationale pers spreekt schande over beslissing: "Hoe was jullie ochtend?"
Foto: © photonews

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De beslissing rond Folarin Balogun wordt in Seattle door de internationale pers op groot onbegrip onthaald. Niemand die er iets van begrijpt. "Schandalig!", is het woord dat we deze ochtend hier het meest hoorden.

De Britse pers in Seattle onthaalde ons met: "Hoe was jullie ochtend? Niet te best zeker?" Om daaraan toe te voegen: "We begrijpen er niks van, al vonden we het nooit een rode kaart."

FIFA wil motivering niet geven

Wat de mening daarover ook mag zijn, het proces dat nu gevolgd is, lijkt sterk op beïnvloeding van bovenaf. Donald Trump schreef op zijn Truth Social: "Proficiat aan FIFA om een groot onrecht om te draaien."

Ben Jacobs, de journalist die het verhaal uitbracht, verzekert ons dat er al dagen druk werd uitgeoefend. Hij ging ook uitleg vragen aan FIFA en kwam terug met het antwoord "dat ze niet verplicht zijn de reden voor hun beslissing te delen".

Net als bij Cristiano Ronaldo dus, die zijn drie speeldagen schorsing net voor het toernooi opgeschort zag. De FIFA - infantino op kop - wil de grootste sterren zien spelen op het WK. En ja, uiteraard ook liefst het gastland ver zien geraken, dat mag duidelijk zijn. Dit is ook een mening die algemeen gedeeld wordt in het perscentrum in Seattle.

Unicum in toernooigeschiedenis

Het gaat dan niet over het rechtvaardig zijn van de rode kaart, maar rood betekent automatisch een speeldag schorsing. Dat proces wordt nu duidelijk verstoord, voor de eerste keer in de geschiedenis in de loop van een toernooi. De rode kaart voor Ronaldo werd immers al voor het toernooi kwijtgescholden.

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Cruciaal is dat elke beslissing van dat panel over een herziening van een schorsing schriftelijk moet worden gemotiveerd... maar tot nu toe verschuilt de FIFA zich achter het argument dat die uitleg niet gepubliceerd hoeft te worden. 

Een “hallucinante” situatie, klinkt het bij onze gesprekspartner, die denkt dat de beslissing onder druk toch openbaar gemaakt zal moeten worden om een groot schandaal te vermijden... als dat al nog kan.

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