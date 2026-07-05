Nederlands international likt wonden: "Waren ervan overtuigd dat we wereldkampioen zouden worden"

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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Nederlands international likt wonden: "Waren ervan overtuigd dat we wereldkampioen zouden worden"
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Voor Nederland draaide het WK uit op een grote ontgoocheling. Onze noorderburen trokken met grote ambities naar het toernooi, maar raakten in de achtste finales niet voorbij Marokko. Dat komt duidelijk hard aan bij Marten de Roon, die op Instagram een emotionele boodschap neerpent.

Nederland kende een tumultueuze voorbereiding op het WK. Het verloor in de Kuip van Algerije in een oefenmatch (0-1) en raakte daarna ook met moeite voorbij Oezbekistan (2-1). Na een aarzelende WK-opener tegen Japan (2-2) schoot de motor plots wél aan.

Marokko schakelt Nederland uit

Zweden en Tunesië werden ingeblikt met respectievelijk 5-1 en 1-3, waardoor Oranje met vertrouwen richting de achtste finales trok. Daar wachtte het sterke Marokko. Nederland speelde een tegenvallende partij tegen de Leeuwen van de Atlas, maar kwam via Cody Gakpo toch op voorsprong. Een late tegentreffer van Issa Diop zorgde echter voor verlengingen.

Daarin werd niet gescoord, waardoor strafschoppen de beslissingen moesten brengen. Oranje kraakte onder de druk en zal ook in 2026 niet voor het eerst wereldkampioen worden. Dat hakt er bij Atalanta-middenvelder Marten de Roon - tegen Marokko tien minuten op het veld als invaller - stevig in.

Van blijdschap naar deceptie

"En dan type je ineens deze woorden vanuit huis en moet je vakanties zoeken, terwijl je daar totaal geen zin in hebt", schrijft De Roon. "Op tv en social media het WK enigszins proberen te vermijden. Gelukkig zijn de wedstrijden veelal ‘s nachts en krijg ik daar niet zo veel van mee."

"Wat begon als een grote verrassing en vooral blijdschap dat ik deel mocht zijn van het team dan naar het WK ging, eindigde als een enorme deceptie die ik nog niet helemaal te boven ben."

Dit team ging het flikken

"Ik, we, waren ervan overtuigd dat dit het team was dat het ging flikken. Voor het eerst wereldkampioen. Nederland. Waar geloof en teamgevoel groeiden in de groepsfase, met goede prestaties, dominant voetbal, maar vooral ook veel doelpunten. En dan opeens zo’n abrupt einde. Ongeloof: weer de verwachtingen van onszelf én van vele anderen niet waargemaakt."

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