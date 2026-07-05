OFFICIEEL Real Madrid heeft gedroomde topaanwinst helemaal beet

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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OFFICIEEL Real Madrid heeft gedroomde topaanwinst helemaal beet
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Real Madrid beleefde een naar Madrileense normen heel mager seizoen. De Koninklijke won geen enkele prijs en zag aartsvijand FC Barcelona triomferen in LaLiga. Volgend seizoen moet het een pak beter en daarom pakt voorzitter Florentino Pérez door op de transfermarkt.

Real werd in eigen land tweede op acht punten van Barcelona. In de Copa del Rey eindigde het verhaal al vroegtijdig na een 3-2-nederlaag tegen tweedeklasser Albacete, terwijl het schip in de Champions League in de kwartfinales strandde.

Actie op de transfermarkt

Niet meteen het seizoen dat ze voor ogen hadden in de Spaanse hoofdstad. Bovendien liet het spelniveau vaak te wensen over. Daarom schoten Florentino Pérez en co in actie op de transfermarkt.

Marc Cucurella werd voor 55 miljoen overgenomen van Chelsea en moet samen met de transfervrije Ibrahima Konaté (Liverpool) de verdediging versterken. Bernardo Silva werd gratis overgenomen van Manchester City en Endrick kwam terug van zijn uitleenbeurt bij Lyon. 

Denzel Dumfries

Ook Denzel Dumfries (30) zou de overstap maken en die transfer is nu ook officieel in kannen en kruiken. De Nederlandse rechtsachter maakt de overstap van de Italiaanse kampioen Internazionale en tekent een contract tot midden 2030. Dat maakt Real bekend op zijn website. Volgens Transfermarkt is er 20 miljoen euro gemoeid met de deal.

Dumfries was jarenlang een sterkhouder bij Inter, dat hem in 2021 voor net geen 15 miljoen euro had overgenomen van de Nederlandse topclub PSV. Voor de Nerazzurri verzamelde hij uiteindelijk 207 optredens, waarin hij goed was voor 27 goals en 28 assists. In zijn prijzenkast staan twee Italiaanse titels, drie bekers en drie supercups.

Sterkhouder van Oranje

Dumfries speelde behalve voor PSV en Inter ook voor Sparta Rotterdam en Heerenveen. Hij is in zijn carrière ook uitgegroeid tot een sterkhouder van Nederland.

Voor Oranje verzamelde hij intussen 76 caps en scoorde hij 11 doelpunten. Dumfries was er ook bij op het afgelopen WK. Hij kwam in elke wedstrijd in actie en deelde drie assists uit, maar kon de vroegtijdige uitschakeling niet voorkomen. Nu gaat de focus bij Dumfries op Real Madrid.

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