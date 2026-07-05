Op voorhand al verloren? Rode Duivels strijden tegen de VS én vervelende WK-vloek

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
| Reageer
Op voorhand al verloren? Rode Duivels strijden tegen de VS én vervelende WK-vloek
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

De Rode Duivels zijn in volle voorbereiding op hun achtste finale tegen de VS. De Belgen nemen het dinsdagnacht op tegen het gastland en zullen ook het thuispubliek moeten overwinnen. Een vervelende statistiek geeft de Duivels niet veel moed voor de wedstrijd. Een goede start wordt cruciaal.

De Rode Duivels bezorgden de Belgische fans al heel uiteenlopende emoties op dit WK. De wedstrijden tegen Egypte (1-1) en Iran (0-0) draaiden uit op teleurstellingen, terwijl de duels tegen Nieuw-Zeeland (1-5) en Senegal (3-2) voor euforie zorgden. Na de ongelooflijke remontanda tegen de Leeuwen van Terenga wacht nu een clash met de Verenigde Staten.

Vloek van het gastland

Het thuisland zit uitstekend in het toernooi. Het sloot de groepsfase als eerste af na zeges tegen Paraguay (4-1) en Australië (2-0) en een nederlaag tegen Turkije (3-2). In de zestiende finales moest Bosnië en Herzegovina er dan met 2-0 aan geloven. Mauricio Pochettino en co lopen over van het vertrouwen en kijken met een goed gevoel vooruit naar het treffen met België.

De VS hebben het goede gevoel te pakken en worden ook gesteund door het verleden. Het Laatste Nieuws schrijft dat België op een WK nog nooit van een gastland won. De Duivels namen het in hun geschiedenis al vier keer op tegen een organiserend land, maar trokken elke keer aan het kortste eind. Een weinig bemoedigende statistiek.

Twee keer verloren van Mexico

België speelde in 1938 in Parijs tegen thuisland Frankrijk en verloor met 3-1. Op het vijfde WK van de Duivels, in 1970, verloren ze met het kleinste verschil van Mexico en werden ze uitgeschakeld.

Lees ook... WK-LIVE 5/7: analisten spreken schande over Paraguay na schoppartij

In hun openingswedstrijd van het historische WK van 1986 waren de Mexicanen opnieuw te sterk (1-2). Tot slot raakten de Duivels in 2002 niet voorbij Japan, samen met Zuid-Korea een van de twee gastlanden. Tijd om de vloek te verbreken én stevig aan de partij te beginnen.

Een te voorzichtige start

Want het begint een patroon te worden: de Rode Duivels die te voorzichtig aan een wedstrijd beginnen. Tegen Egypte werden ze in de openingsfase overlopen door de energieke Egyptenaren. Dat legde het momentum in het begin volledig bij de Farao's en leidde tot de knappe 0-1 van Emam Ashour.

Tegen Senegal zagen we een gelijkaardig scenario. De Belgen waren te laks en lieten het initiatief en de bal in de beginsfase volledig aan de Afrikanen. Die maakten daar voor de rust handig gebruik van om de 1-0 aan te tekenen via Habib Diarra. Vlak na de pauze kwam er niet meteen beterschap: Ismaïla Sarr zorgde voor de dubbele voorsprong.

De VS vliegen er graag in

De Duivels zetten de scheve situatie daarna nog miraculeus recht, maar de VS zullen dat geen tweede keer laten gebeuren op dit WK. Om de vloek waar we het over hadden te doorbreken, zullen de Duivels vanaf minuut één op de afspraak moeten móéten zijn.

De VS vliegen er graag in vanaf het eerste fluitsignaal en ondergingen een heuse transformatie ten opzichte van de verloren oefenwedstrijd tegen België eerder dit jaar (2-5). Tegen Paraguay stonden ze bij de pauze al 3-0 voor. Goed en fel starten is dus de boodschap voor de Duivels en dan zou de vloek van het gastland weleens de prullenmand in kunnen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Verenigde Staten - België live op Voetbalkrant.com vanaf 02:00 (07/07).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
WK
WK Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België
Verenigde Staten

Meer nieuws

WK-LIVE 5/7: analisten spreken schande over Paraguay na schoppartij

WK-LIVE 5/7: analisten spreken schande over Paraguay na schoppartij

14:55
Goede en slechte vibes? Ref voor België - USA is bekend

Goede en slechte vibes? Ref voor België - USA is bekend

09:00
De held van Kaapverdië scoorde “een Lukebakio”… en Dodi heeft er iets over te zeggen

De held van Kaapverdië scoorde “een Lukebakio”… en Dodi heeft er iets over te zeggen

07:30
Axel Witsel geeft één van de sleutels voor USA-België prijs

Axel Witsel geeft één van de sleutels voor USA-België prijs

07:00
2
Paraguay bijt van zich af na ordinaire schoppartij: "Op het veld vechten we als leeuwen"

Paraguay bijt van zich af na ordinaire schoppartij: "Op het veld vechten we als leeuwen"

13:55
2
OFFICIEEL Real Madrid heeft gedroomde topaanwinst helemaal beet

OFFICIEEL Real Madrid heeft gedroomde topaanwinst helemaal beet

13:20
KRC Genk maakt belangrijke contractverlenging bekend

KRC Genk maakt belangrijke contractverlenging bekend

12:43
1
DONE DEAL: Lokeren stunt en haalt zoon van Gouden Schoen Anderlecht in huis

DONE DEAL: Lokeren stunt en haalt zoon van Gouden Schoen Anderlecht in huis

12:00
🎥 Twee voormalige Anderlecht-spelers schitteren aan andere kant van de wereld

🎥 Twee voormalige Anderlecht-spelers schitteren aan andere kant van de wereld

11:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 05/07: Alcocer

Transfernieuws en Transfergeruchten 05/07: Alcocer

10:30
Dramatisch: ex-speler Lokeren, Beerschot, Beveren en Lierse in coma na verkeersagressie

Dramatisch: ex-speler Lokeren, Beerschot, Beveren en Lierse in coma na verkeersagressie

11:00
2
DONE DEAL: JPL-club gaat hard en mag opnieuw miljoenen bijschrijven op de rekening

DONE DEAL: JPL-club gaat hard en mag opnieuw miljoenen bijschrijven op de rekening

10:30
Amerikaanse analist ziet groot voordeel VS tegen Rode Duivels: "Wij zijn véél atletischer dan België"

Amerikaanse analist ziet groot voordeel VS tegen Rode Duivels: "Wij zijn véél atletischer dan België"

19:00
2
DONE DEAL: JPL-club slaat stevige slag met Belg van PSV Eindhoven

DONE DEAL: JPL-club slaat stevige slag met Belg van PSV Eindhoven

08:30
'Dévy Rigaux dringt aan op volgende transfer uit JPL'

'Dévy Rigaux dringt aan op volgende transfer uit JPL'

10:00
Wat met plan Alderweireld - Vandenhaute: "Slapende reus dommelt in"

Wat met plan Alderweireld - Vandenhaute: "Slapende reus dommelt in"

09:30
11
Dodi Lukebakio verdedigt 'broer' met hand en tand en geeft ook uitleg voor mindere vorm

Dodi Lukebakio verdedigt 'broer' met hand en tand en geeft ook uitleg voor mindere vorm

20:40
1
Rode Duivels hebben Senegal in diepe crisis gedompeld: hallucinante onthullingen over wat gebeurde in hotel

Rode Duivels hebben Senegal in diepe crisis gedompeld: hallucinante onthullingen over wat gebeurde in hotel

22:30
3
Wat is de rol van Axel Witsel op dit WK? "Papi? Nee hé!" - Soort van assistent ook

Wat is de rol van Axel Witsel op dit WK? "Papi? Nee hé!" - Soort van assistent ook

19:40
2
Familiedrama treft Belgische commentator in de VS, Witsel en Lukebakio brengen steun over

Familiedrama treft Belgische commentator in de VS, Witsel en Lukebakio brengen steun over

19:20
Moeten we ons zorgen maken? Drie basisspelers Rode Duivels met vraagtekens achter hun naam

Moeten we ons zorgen maken? Drie basisspelers Rode Duivels met vraagtekens achter hun naam

21:26
Opvallende afmelding van Mika Godts voedt transfergeruchten

Opvallende afmelding van Mika Godts voedt transfergeruchten

22:00
3
Een jaar geleden nog voor een prikje door Anderlecht verkocht, nu zet hij Ligue 1 in vuur en vlam

Een jaar geleden nog voor een prikje door Anderlecht verkocht, nu zet hij Ligue 1 in vuur en vlam

23:00
5
Hallucinant: ticketprijzen voor België-VS schieten door het dak

Hallucinant: ticketprijzen voor België-VS schieten door het dak

04/07
2
Marokko, met zware 'Belgische' inbreng naar kwartfinales (tegen topfavoriet Frankrijk?)

Marokko, met zware 'Belgische' inbreng naar kwartfinales (tegen topfavoriet Frankrijk?)

21:04
5
"We kunnen België overmeesteren en letterlijk overlopen"

"We kunnen België overmeesteren en letterlijk overlopen"

16:10
13
 Harry Kane en co vrezen slapeloze nacht voor clash met gastland

 Harry Kane en co vrezen slapeloze nacht voor clash met gastland

20:20
Frankrijk ontsnapt aan blamage tegen Paraguay: favoriet toont plots barsten richting kwartfinale

Frankrijk ontsnapt aan blamage tegen Paraguay: favoriet toont plots barsten richting kwartfinale

01:25
13
Verrassing van formaat: Arsenal heeft akkoord met club over... Leandro Trossard

Verrassing van formaat: Arsenal heeft akkoord met club over... Leandro Trossard

17:40
3
Juventus neemt opvallende beslissing over Loïs Openda

Juventus neemt opvallende beslissing over Loïs Openda

04/07
1
Frankrijk krijgt heel slecht nieuws vlak voor duel met Paraguay

Frankrijk krijgt heel slecht nieuws vlak voor duel met Paraguay

18:30
Steven Defour zou stevig ingrijpen en Vanaken uit ploeg halen bij Rode Duivels: dit is waarom

Steven Defour zou stevig ingrijpen en Vanaken uit ploeg halen bij Rode Duivels: dit is waarom

04/07
13
Gent speelt gelijk met kapitein Burgess - Standard houdt schietoefeningen

Gent speelt gelijk met kapitein Burgess - Standard houdt schietoefeningen

18:59
4
Transfernieuws en Transfergeruchten 04/07: Olaigbe

Transfernieuws en Transfergeruchten 04/07: Olaigbe

17:20
Slecht nieuws? Supercomputer voorspelt volgende tegenstander Rode Duivels en kans op eindwinst

Slecht nieuws? Supercomputer voorspelt volgende tegenstander Rode Duivels en kans op eindwinst

04/07
1
OFFICIEEL: Belgisch talent vervangt Julien Duranville bij FC Basel

OFFICIEEL: Belgisch talent vervangt Julien Duranville bij FC Basel

17:20

Meer nieuws

Populairste artikels

WK

 1/8 Finales
Canada Canada 0-3 Marokko Marokko
Paraguay Paraguay 0-1 Frankrijk Frankrijk
Brazilië Brazilië 22:00 Noorwegen Noorwegen
Mexico Mexico 06/07 Engeland Engeland
Portugal Portugal 06/07 Spanje Spanje
Verenigde Staten Verenigde Staten 07/07 België België
Argentinië Argentinië 07/07 Egypte Egypte
Zwitserland Zwitserland 07/07 Colombia Colombia

Nieuwste reacties

Albert Dupont Albert Dupont over Le nouveau Matías Suárez ? Anderlecht sur les traces d'un petit ailier argentin Bernescot13 Bernescot13 over Axel Witsel geeft één van de sleutels voor USA-België prijs LordJozef LordJozef over Paraguay bijt van zich af na ordinaire schoppartij: "Op het veld vechten we als leeuwen" bompi55 bompi55 over Rode Duivels nemen afscheid van opvallende pion: "Dankbaar dat je bij ons was" Dirk1897 Dirk1897 over Wat met plan Alderweireld - Vandenhaute: "Slapende reus dommelt in" JaKu JaKu over Frankrijk ontsnapt aan blamage tegen Paraguay: favoriet toont plots barsten richting kwartfinale We Are The Racingboys We Are The Racingboys over KRC Genk maakt belangrijke contractverlenging bekend Meut Meut over "We kunnen België overmeesteren en letterlijk overlopen" Obiku Obiku over Opvallende afmelding van Mika Godts voedt transfergeruchten JoBg JoBg over Il y a encore du boulot : Anderlecht en manque d'inspiration pour la première de Vítor Bruno Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved