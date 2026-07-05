Op voorhand al verloren? Rode Duivels strijden tegen de VS én vervelende WK-vloek

De Rode Duivels zijn in volle voorbereiding op hun achtste finale tegen de VS. De Belgen nemen het dinsdagnacht op tegen het gastland en zullen ook het thuispubliek moeten overwinnen. Een vervelende statistiek geeft de Duivels niet veel moed voor de wedstrijd. Een goede start wordt cruciaal.

De Rode Duivels bezorgden de Belgische fans al heel uiteenlopende emoties op dit WK. De wedstrijden tegen Egypte (1-1) en Iran (0-0) draaiden uit op teleurstellingen, terwijl de duels tegen Nieuw-Zeeland (1-5) en Senegal (3-2) voor euforie zorgden. Na de ongelooflijke remontanda tegen de Leeuwen van Terenga wacht nu een clash met de Verenigde Staten.

Vloek van het gastland

Het thuisland zit uitstekend in het toernooi. Het sloot de groepsfase als eerste af na zeges tegen Paraguay (4-1) en Australië (2-0) en een nederlaag tegen Turkije (3-2). In de zestiende finales moest Bosnië en Herzegovina er dan met 2-0 aan geloven. Mauricio Pochettino en co lopen over van het vertrouwen en kijken met een goed gevoel vooruit naar het treffen met België.

De VS hebben het goede gevoel te pakken en worden ook gesteund door het verleden. Het Laatste Nieuws schrijft dat België op een WK nog nooit van een gastland won. De Duivels namen het in hun geschiedenis al vier keer op tegen een organiserend land, maar trokken elke keer aan het kortste eind. Een weinig bemoedigende statistiek.

🚨 OFFICIAL — BELGIUM VS USA IN THE 2026 WORLD CUP ROUND OF 16! 🇧🇪🇺🇸😮‍💨 pic.twitter.com/4NLZ0tobuA — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) July 2, 2026

Twee keer verloren van Mexico

België speelde in 1938 in Parijs tegen thuisland Frankrijk en verloor met 3-1. Op het vijfde WK van de Duivels, in 1970, verloren ze met het kleinste verschil van Mexico en werden ze uitgeschakeld.



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In hun openingswedstrijd van het historische WK van 1986 waren de Mexicanen opnieuw te sterk (1-2). Tot slot raakten de Duivels in 2002 niet voorbij Japan, samen met Zuid-Korea een van de twee gastlanden. Tijd om de vloek te verbreken én stevig aan de partij te beginnen.

Een te voorzichtige start

Want het begint een patroon te worden: de Rode Duivels die te voorzichtig aan een wedstrijd beginnen. Tegen Egypte werden ze in de openingsfase overlopen door de energieke Egyptenaren. Dat legde het momentum in het begin volledig bij de Farao's en leidde tot de knappe 0-1 van Emam Ashour.

Belgium put on a strong display to beat USA 5-2 in the friendly. 🇧🇪✔️ pic.twitter.com/vXRzHdbDF7 — Football (@WR_football_) March 28, 2026

Tegen Senegal zagen we een gelijkaardig scenario. De Belgen waren te laks en lieten het initiatief en de bal in de beginsfase volledig aan de Afrikanen. Die maakten daar voor de rust handig gebruik van om de 1-0 aan te tekenen via Habib Diarra. Vlak na de pauze kwam er niet meteen beterschap: Ismaïla Sarr zorgde voor de dubbele voorsprong.

De VS vliegen er graag in

De Duivels zetten de scheve situatie daarna nog miraculeus recht, maar de VS zullen dat geen tweede keer laten gebeuren op dit WK. Om de vloek waar we het over hadden te doorbreken, zullen de Duivels vanaf minuut één op de afspraak moeten móéten zijn.

De VS vliegen er graag in vanaf het eerste fluitsignaal en ondergingen een heuse transformatie ten opzichte van de verloren oefenwedstrijd tegen België eerder dit jaar (2-5). Tegen Paraguay stonden ze bij de pauze al 3-0 voor. Goed en fel starten is dus de boodschap voor de Duivels en dan zou de vloek van het gastland weleens de prullenmand in kunnen.