Paraguay bijt van zich af na ordinaire schoppartij: "Op het veld vechten we als leeuwen"

Frankrijk kende gisteren meer moeite dan verwacht met Paraguay. De Zuid-Amerikanen verdedigden zich met hand en tand in de zestiende finales van het WK, maar trokken uiteindelijk aan het kortste eind met 0-1. Na de wedstrijd kreeg Paraguay bakken kritiek. La Albirroja bijt nu van zich.

Paraguay leek op papier een hapklare brok voor het swingende Frankrijk, maar dat viel toch even tegen voor Les Bleus. De Paraguayanen gebruikten alle toegelaten (en minder toegelaten) middelen om de Fransen af te stoppen en schopten en duwden er bij wijlen op los. Kylian Mbappé werd voortdurend geviseerd, maar haalde zijn gram door de wedstrijd te beslissen vanaf de strafschopstip.

Paraguay vecht als leeuwen

Scheidsrechter Ilgiz Tantashev hield de kaarten voor Paraguay vreemd genoeg op zak. Geen enkele Zuid-Amerikaan ging in zijn boekje, terwijl drie Franse spelers wél geel kregen. Na de wedstrijd kreeg Paraguay uit alle hoeken - van tegenspelers en analisten - kritiek, maar de Zuid-Amerikanen gaan in het defensief.

💥🇫🇷 France eliminate proud Paraguay as they fly to World Cup quarter finals!



Mbappé, second top scorer in World Cup history.



Who’s been your Man of the Match? pic.twitter.com/CVyyt9FCNU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 4, 2026

"Op het veld vechten we als leeuwen en verdedigen we wat wij als het onze beschouwen", vertelde bondscoach Gustavo Alfaro achteraf, geciteerd door Het Nieuwsblad. "Het heeft ons 16 jaar gekost om weer op het WK te staan. Mbappé daarentegen is bij zijn eerste deelname meteen wereldkampioen geworden, bereikte bij zijn tweede deelname de finale en maakt nu kans op de titel van topschutter."

Paraguay heeft goed gepresteerd

"Dit is nu eenmaal voetbal", trad doelman Orlando Gill zijn coach bij. "Als ze hier niet gewoon aan zijn, wat kunnen wij daar dan aan doen? Paraguay is nu eenmaal zo: we zijn een taai team, fysiek erg agressief, en we wilden onze aanwezigheid op het veld laten voelen, onze kracht tonen. We wilden duidelijk maken dat de bal mag passeren, maar de man niet. Ik denk dat het team goed heeft gepresteerd."



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Voor Paraguay zit het toernooi erop. De Fransen stoten door naar de achtste finales en treffen daarin Marokko. Daarin wacht Spanje/Portugal of de Verenigde Staten/België.