Rode Duivel zwáár op de korrel genomen: "Zo traag als dikke stront"

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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Rode Duivel zwáár op de korrel genomen: "Zo traag als dikke stront"

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De Rode Duivels staan dinsdagnacht voor een moeilijke WK-opdracht tegen de VS. Brandon Mechele is basisspeler op het toernooi en speelde al enkele sterke wedstrijden. Na het duel tegen Senegal (3-2) kreeg hij echter stevige kritiek vanuit Nederland.

De verdediging van de Rode Duivels zorgde voor het WK voor vragen. Want wie zou centraal achterin het duo uitmaken? Nathan Ngoy dwong door zijn sterke prestaties bij Lille en in het oefenduel tegen Kroatië een basisplaats af. Rudi Garcia moest dan nog een vervanger zien te vinden voor Zeno Debast, die geblesseerd aan het WK begon.

Een moeilijke avond tegen Senegal

Dat werd uiteindelijk Brandon Mechele. De 33-jarige verdediger van Club Brugge kreeg zijn kans op het WK, nadat hij in 2022 in Qatar geen enkele minuut gespeeld had. Hij zou het vertrouwen van Rudi Garcia niet beschamen. Mechele kweet zich in de groepsfase uitstekend van zijn taak en was op geen fout te betrappen.

Tegen Senegal beleefde hij aan de zijde van Arthur Theate - de vervanger van de geschorste Ngoy - dan weer een moeilijke avond. Dat zag ook analist analist Bram van Polen bij ESPN NL.

Zo traag als dikke stront

"Die Mechele, die is echt zo traag als dikke stront", klonk het. "Dat was echt bizar. Die werd er een paar keer uitgelopen en bij die 2-0 kwam Sarr vanuit zijn rug. Het stond voor geen meter in het centrum."

Ook Arthur Theate kreeg ervan langs. "Theate stond er 3 meter voor en dan kun je als spits zó makkelijk de loopactie in de diepte maken," ging van Polen verder. "Hoe zij daar stonden te verdedigen. Ik vond ze echt heel matig centraal bij België."

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Wie start tegen de VS?

Het is nu uitkijken naar met welke verdediging Rudi Garcia tegen de VS zal spelen. Mechele lijkt momenteel een certitude en heeft krediet opgebouwd door een goede groepsfase.

Theate verving Ngoy tegen Senegal, maar de verdediger van Lille is klaar voor de strijd. Ngoy beging tegen Iran een ongelukkige fout en kreeg rood, maar Rudi Garcia kwam na die wedstrijd al meteen met zalvende woorden. Het is dan ook goed mogelijk dat Ngoy opnieuw in de basis start.

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