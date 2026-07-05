Rudi Garcia sneert naar FIFA: "Ik wist niet dat 5 juli de nieuwe 1 april was"

De ophef rond de opvallende beslissing van FIFA om de schorsing van Folarin Balogun op te heffen, blijft iedereen bezig houden.

De Amerikaanse spits kreeg in zijn vorige WK-wedstrijd een directe rode kaart en werd automatisch voor één wedstrijd geschorst, maar die sanctie werd uitzonderlijk opgeschort. Bondscoach Rudi Garcia kon zijn verbazing daar niet over verbergen.

"Ik wist niet dat 5 juli de nieuwe 1 april was in de kantoren van FIFA", opende Garcia met een scherpe sneer tijdens zijn persconferentie.

De Belgische bondscoach schaarde zich vervolgens volledig achter het officiële standpunt van de KBVB. "Het statement van de Belgische voetbalbond verdedigt het voetbal in het algemeen. Dit is de eerste keer in de geschiedenis dat zoiets gebeurt."

Verspil jullie tijd niet meer

Toch wil Garcia zich niet laten afleiden door de controverse in aanloop naar de WK-clash met de Verenigde Staten. "Voor mij verandert dat niets. Mijn aanpak blijft exact dezelfde, een zero approach. Ik concentreer me op mijn ploeg. Uiteindelijk telt alleen wat er op het veld gebeurt en dat we de wedstrijd winnen."

Toen de vragen over Balogun bleven terugkomen, maakte Garcia er snel een einde aan. "Verspil jullie tijd niet meer met vragen over Balogun. Wij zijn bezig met wat op het veld moet gebeuren."



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De Belgische bondscoach wil de focus dus volledig op het sportieve houden, ondanks de uitzonderlijke beslissing van FIFA die voor heel wat discussie heeft gezorgd.

