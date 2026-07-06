'RSC Anderlecht zet stevige stap richting interessant koopje'

RSC Anderlecht heeft de strijd nog niet opgegeven. Paars-wit zou een mooie slag willen slaan in Roemenië. De club zou Mihai Lixandru volgen, een 25-jarige middenvelder die FCSB wil verlaten. Er zijn echter nog steeds kapers op de kust voor de jongeling.

De transfermarkt levert soms mooie kansen op. Anderlecht denkt er nu eentje gevonden te hebben in Roemenië. De Brusselaars zouden Mihai Lixandru nauwlettend volgen, een 25-jarige speler die FCSB mogelijk kan verlaten voor een bedrag dat lager ligt dan je op basis van zijn parcours zou verwachten. Dat geeft journalist Lorenzo Lepore aan

Lixandru gold bij FCSB als een belangrijke basisspeler, maar liep een zware blessure op. Tijdens zijn afwezigheid stond de concurrentie niet stil en nadien slaagde hij er niet in om zijn plaats opnieuw op te eisen. Ook de relatie met voorzitter Gigi Becali zou intussen bekoeld zijn: die spaarde hem niet en uitte zelfs publiek kritiek.

Minder dan één miljoen euro om hem binnen te halen?

Die situatie kan in het voordeel van Anderlecht spelen. Hoewel Lixandru nog onder contract ligt tot 2029, zou hij toch kunnen vertrekken voor een som tussen 300.000 en 500.000 euro. Een opvallend laag bedrag voor een speler die al Europees speelde en twee keer landskampioen werd in Roemenië.

Lixandru is niet het type speler dat supporters op de banken krijgt. Hij houdt van duels, breekt aanvallen van de tegenstander af en speelt simpel wanneer hij de bal verovert. Zijn polyvalentie is een extra troef, want indien nodig kan hij ook als centrale verdediger depanneren. Een werkerstype dat aansluit bij het profiel waar Anderlecht naar op zoek is.

Anderlecht moet snel zijn, want ook andere clubs zitten op de speler



Anderlecht zal wel rekening moeten houden met interesse van verschillende buitenlandse clubs, onder meer uit Zwitserland, waar zijn profiel eveneens geapprecieerd wordt. Ook Rapid Wenen en Virtus Entella volgen zijn situatie. Transfermarkt schat de marktwaarde van Lixandru op ongeveer 1,2 miljoen euro.