Buitenlandse lyrisch voor Rode Duivels en met stevige prik richting Trump

Het is de Rode Duivels gelukt. Ze wonnen met 4-1 van Team USA en mogen zich zo opmaken voor de kwartfinales op vrijdagavond tegen Spanje. Een bleke Balogun kwam nooit in de match voor, de buitenlandse pers begint plots wél rekening te houden met de Belgen.

Eindelijk een referentiewedstrijd. Dat is wat ons gevoel was na de 4-1 tegen de Verenigde Staten, al speelde het thuisland niet zijn beste wedstrijd van dit Wereldkampioenschap. Maar toch: inpakken en wegwezen nu uit Seattle, om verder te gaan in het toernooi.

Vrijdag wacht alweer een nieuwe wedstrijd, dan tegen Spanje in Los Angeles (vrijdag, 21 uur Belgische tijd). Als we mogen dromen, dan is er daarna op de Franse nationale feestdag 14 juli een mogelijke halve finale tegen Frankrijk of Marokko, de finale is er op zondag 19 juli en de kleine finale op 18 juli.

Buitenlandse pers ontdekt de Rode Duivels

De buitenlandse pers was tot dusver niet altijd even mild geweest voor de Rode Duivels, maar na de hele hetze rond het toch mogen opstellen van Balogun keerde de wind. En de prima prestatie van de Belgen tegen Team USA deed onvermijdelijk de rest.

Spanje is de volgende tegenstander en daar zijn ze plots toch onder de indruk van de Belgen geraakt. Zo is men bij Marca stevig onder de indruk van de prestatie van de Rode Duivels: "Zelfs Trump kan het onvermijdelijke niet vermijden", titelden ze. "België zette de ophef rond Balogun om in woede en een meesterlijke prestatie. De Rode Duivels walsten simpelweg over de VS, speelden hun beste wedstrijd van het WK en ze worden steeds beter."

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Bij AS een vergelijkbaar prikje richting Trump: "Hier kan zelfs Trump niets meer aan veranderen. Dit krijgt zelfs hij niet meer omgekeerd, de USA ligt eruit. Waarschijnlijk overweegt Trump om vanaf morgen een importheffing van 100 procent op Belgisch bier in te voeren."



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Ook de rest van de Spaanse pers is plots toch vol ontzag voor de Belgen. Ze lijken te beseffen dat het dan toch geen appeltje-eitje gaat worden op weg naar de halve finales. Met ook lof voor de bondscoach, die gewaagde keuzes maakte.

Rode Duivels doen de hel enorm branden

"Garcia had het lef om Kevin De Bruyne, Jeremy Doku én Romelu Lukaku op de bank te zetten, maar zijn gelijk werd al snel bewezen", aldus Mundo Deportivo. De Belgen deden de hel feller branden dan ooit, aldus de krant.

En in de andere landen? "Donald Trump maakte zich zorgen over de verkeerde spits. De Ketelaere besliste de wedstrijd", aldus The Daily Mail. “De Rode Duivels hebben gerechtigheid gehaald. De streken van Infantino en Trump blijven vooral een enorme smet op het WK en voetbal in het algemeen", aldus Algemeen Dagblad.

"Een referentiematch op het best mogelijke moment. De Rode Duivels hebben hun beste wedstrijd van dit WK afgeleverd. De spelers waren fantastisch", titelen ze dan weer bij L'Equipe in hun analyse. De New York Times legt de oorzaak dan weer bij de Amerikanen zelf: "De USA ligt eruit na een sloppy wedstrijd. Balogun werd een non-factor."