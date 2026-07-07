Commentaar Afgeschreven Rode Duivels? Derde kwartfinale in 12 jaar!
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Vier WK's, drie keer (minstens) de kwartfinales gehaald. Niet slecht, toch? Dat is typisch Belgisch! De nieuwe generatie van de Rode Duivels kan ons ook doen dromen van meer. Waarom eens niet mikken op een allereerste finale? Dromen mag, dromen kan.
"Dit maken we nooit meer mee." Een zin die in 1986, in 2014 en ook in 2018 werd uitgesproken. Fout, van A tot Z. Voor de derde keer in vier edities staat België in de kwartfinales van het wereldkampioenschap. Ongelofelijk. Het hoeft niet eens gezegd dat dit in de geschiedenis van ons kleine landje nooit eerder was voorgevallen.
Een klein land dat alles vroeg van zijn gouden generatie, overtuigd dat dit de enige kans was om de heilige graal te bemachtigen. Die graal zal dit jaar zeer waarschijnlijk ook niet voor onze Rode Duivels zijn, maar ze houden wel de hoop levend om nog enkele jaren tot de wereldtop te blijven behoren.
België in de kwartfinale van het WK... alweer!
Een klein land waar bijna werd gezegd dat er na die gouden generatie niets goeds meer zou komen. Dat het voorbij was, dat België opnieuw zou zwoegen om Azerbeidzjan, Bulgarije en co te verslaan in de strijd om de derde, zelfs vierde plaats in de kwalificatiegroep voor een groot toernooi.
Welnee. België is er opnieuw bij, voor de derde keer in vier edities bij de acht beste landen ter wereld. Een statistiek die Euro 2021, het WK 2022 en Euro 2024, drie mislukte toernooien, bijna zou doen vergeten. Maar welk land kan zo’n balans over de voorbije twaalf jaar voorleggen? Duitsland, Nederland of Italië weten maar al te goed hoe moeilijk zo’n huzarenstukje is.
Dappere keuzes leveren op
En voor het eerst, waarschijnlijk sinds lange tijd, stuurde België een stevig signaal, zonder sterkhouders op het veld als Thomas Meunier, Jérémy Doku, Kevin De Bruyne of zelfs Romelu Lukaku.
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Er zit, ondanks alles, diepte op de bank in deze selectie, en alle spelers die aan deze achtste finale hebben deelgenomen kunnen als voorbeeld dienen. Het WK van de Duivels is nu al geslaagd. Wat volgt, is bonus. Om nog groter te dromen.
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