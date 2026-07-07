Duizenden en duizenden volgers: knappe Franse is fan van Rode Duivel(s)

Kent u Clarysse Pereira al? De kans is in Vlaanderen misschien eerder klein, maar zeker in Frankrijk is de influencer bijzonder bekend. Dat is er ook aan te zien als het gaat over de cijfers op de sociale media.

Clarysse Pereira is een Française die ondertussen in haar late twintigerjaren is. Ze maakte onder meer grote sier in Le Reste du monde : Romance à Ibiza op de Franse televisie een paar jaar geleden. De voorbije jaren werd ze als influencer steeds bekender via internet, zowel op Instagram als op TikTok is ze ondertussen steeds bekender en meer gevolgd aan het worden.

Clarysse Pereira wordt steeds bekender in Frankrijk

Met op TikTok bijna 400.000 volgers en op Instagram ondertussen ook al 275.000 volgers laat ze heel veel spelers en Rode Duivels die actief zijn op het WK achter zich. In de Verenigde Staten dook ze nu op met een truitje van … De Rode Duivels.

Meer bepaald in het stadion in Vancouver dook ze eerder dit WK op. Dat deed ze in een truitje van de Rode Duivels met daarop het rugnummer 2. En bovendien had ze ook een VIP-pasje om backstage te gaan, waardoor ze ofwel op uitnodiging was van de organisatie ofwel op uitnodiging van een Rode Duivel.

Heeft Clarysse Pereira iets met Rode Duivel Zeno Debast?

Het tweede lijkt het meest waarschijnlijke. Een tijdje terug werd ze al eens in Portugal gespot, waar ze toen samen met Zeno Debast op een boot zat. Die heeft het rugnummer 2 in de selectie van de Rode Duivels, waardoor het erop lijkt dat ze wel eens wat zou kunnen hebben met de speler van Sporting Clube de Portugal.



Lees ook... Diego Moreira neemt de Verenigde Staten op de korrel›

De Franse influencer Clarysse Pereira wordt in de Franse en Portugese roddelpers al langer dan vandaag aan hem gelinkt. Bevestiging is er nog niet van het verhaal. In Vancouver kon ze alvast niet al te veel komen doen, gezien Debast nog geblesseerd was en dus niet kon/mocht spelen.