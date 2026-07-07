Gek of geniaal? Garcia bewijst andermaal het grote gelijk

De Rode Duivels wonnen hun achtste finale op het WK voetbal met 4-1 van gastland Team USA. En zo mogen de Belgen naar de kwartfinales tegen Spanje. Een scenario dat vooraf in de lijn der verwachtingen lag, maar gezien de situatie een onverhoopt succes lijkt.

De groepsfase van de Rode Duivels leek er niet echt op en ook tijdens de zestiende finales tegen Senegal lag de uitschakeling meer dan op de loer. En dus was de vraag of dat tegen de Verenigde Staten eindelijk kon gaan keren.

Het had er al vrij snel alle schijn van dat het zou gaan lukken, want de Belgen wisten Team USA van meet af aan terug te drukken en zo de juiste kansen te ontwikkelen. Via een sterke Charles De Ketelaere werd het snel 1-0 voor de Belgen.

Eindelijk een scherpe start van de Rode Duivels

Vooraf waren er heel wat vragen bij de opstelling van Rudi Garcia, maar die deed andermaal alles en iedereen verstommen. "De Ketelaere is een topspits. De bevrijding was wel groot bij hem na het doelpunt, Raskin was een echte aanjager, ..."

"Eindelijk eens een goede start en een goede eerste helft van de Rode Duivels", was Imke Courtois meteen duidelijk in haar analyse al tijdens de rust van Sporza Live. Ze werd daarin bijgetreden door Gert Verheyen: "Het gaat niet om wie er speelt, maar hoe ze spelen. Ze begonnen scherp."

Rode Duivels toonden zich gretig

Ook Wesley Sonck zag gretige spelers bij de Rode Duivels: "Ze zijn goed gestart en het was leuk om naar te kijken." Het grote gelijk van de bondscoach? "Als ze niet scherp staan, dan kijken we naar de trainer als de man die het niet heeft weten te doen."



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"Dus als ze wél scherp zijn, dan moet je hem ook de credits geven daarvoor", aldus Verheyen. "Iedereen begon scherp en wilde er voor gaan. Het tegendoelpunt halfweg was een klein dompertje, want even vaak krijg je daar geen fout tegen en Vanaken doet eigenlijk zelfs te veel zijn best om daar nog nog voor Tielemans te springen."